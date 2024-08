Convenção Nacional Democrata: para que serve e o que observar durante o evento partidário nos EUA?

A antecipação da escolha de Kamala Harris como candidata à Presidência dos EUA retirou da Convenção Nacional Democrata, que começa nesta segunda-feira em Chicago, a principal atribuição do evento: reunir os eleitos nas primárias para formalizar o candidato do partido. A ausência da formalidade, porém, não exclui a importância político-eleitoral da convenção.

Em um país acostumado com grandes eventos e produções midiáticas, as convenções partidárias são uma parte importante no metiê eleitoral, tanto para democratas quanto para republicanos. O momento é especialmente importante para os candidatos, que recebem endossos públicos de lideranças do partido e de pessoas comuns, com ampla cobertura midiática.

Além de Kamala e de seu companheiro de chapa, o governador de Minnesota, Tim Walz, estarão no palco importantes figuras do partido, como o presidente Joe Biden e a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, que discursam nesta segunda-feira; e o ex-presidente Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama, que endossarão Kamala na terça.

Tire suas dúvidas sobre o evento

Quando vai ser a Convenção Nacional Democrata?

A Convenção Nacional Democrata vai acontecer na cidade de Chicago, entre 19 e 22 de agosto.

Por que a Convenção Nacional Democrata será em Chicago?

O Partido Democrata justificou a escolha de Chicago argumentando que a cidade é o "local perfeito" para narrar a história da legenda ao povo americano, ressaltando a diversidade e pluralidade do partido e do país. Em termos práticos, a cidade é reconhecidamente um reduto democrata e teve papel importante para garantir a vitória da chapa Joe Biden-Kamala Harris em 2020.

Como vai ser a Convenção Nacional Democrata?

As atividades em Chicago serão divididas em dois locais: o United Center, arena esportiva que recebe jogos do Chicago Bulls durante a NBA, será a sede da programação noturna — a parte mais nobre do evento. Em paralelo, uma estrutura secundária será montada no centro McCormick Place, que terá eventos diurnos, em grande parte negócios oficiais do partido e reuniões.

Quem vai estar presente na Convenção Nacional Democrata?

Kamala Harris e Tim Walz serão as estrelas do evento, mas outros nomes de destaque nacional estarão presentes. O presidente Joe Biden encerra a primeira noite do evento, nesta segunda; ex-presidentes como Barack Obama (na terça) e Bill Clinton (na quarta) também estarão no palco. Kamala encerra o evento, na quinta-feira.

Normalmente, as convenções também reservam espaço para uma diversa gama de pessoas: figuras proeminentes dentro do partido, cônjuges e parentes dos indicados e cidadãos comuns, que contam experiências pessoais sobre temas e políticas que o indicado quer enfatizar.

Na Convenção Nacional Democrata de 2020, Kristen Urquiza fez um discurso de repercussão, no qual culpou o então presidente Donald Trump pela morte de seu pai por Covid-19. Na Convenção Nacional Republicana deste ano, Michael Morin criticou as políticas de imigração do governo Biden, depois que sua irmã, Rachel Morin, foi morta enquanto se exercitava no ano passado; um imigrante indocumentado foi preso no caso.