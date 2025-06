Comemoração do PSG na Champions termina com dois mortos, carros incendiados e centenas de presos

Duas pessoas morreram na França durante as celebrações pela vitória do PSG na Liga dos Campeões de futebol e 559 foram presas, indicou neste domingo o Ministério do Interior. Em Paris, um homem que estava de moto foi atropelado por um automóvel e não resistiu aos ferimentos.

Na cidade de Dax, no sudoeste do país, um menor de 17 anos morreu esfaqueado durante uma concentração para celebrar a vitória contra a Inter de Milão, e o autor está "foragido", segundo a promotoria.

Em Grenoble, no leste da França, vários membros de uma mesma família ficaram feridos, dois deles em estado grave, após um automóvel atropelar uma multidão que celebrava a vitória do Paris SG. O motorista testou negativo para drogas e álcool, informou a promotoria.

O ministério também indicou que 559 pessoas foram detidas, 491 delas em Paris, e que 320 permanecem sob custódia policial, 254 das quais na capital. Ao longo da noite, 22 membros das forças de segurança ficaram feridos, 18 deles em Paris, segundo a mesma fonte. Sete bombeiros ficaram feridos, assim como 192 manifestantes.

O ministério contabilizou, segundo um balanço provisório, 692 incêndios, 264 deles de veículos.

A França também foi palco de cenas festivas na noite de sábado, depois que o PSG venceu por 5 a 0 a Inter de Milão na final da Liga dos Campeões em Munique. Em todo o país, e em particular na avenida Champs-Élysées, em Paris, os torcedores celebraram a vitória com fogos de artifício, cantos e buzinaços.

Confusão

O título inédito do PSG na Liga dos Campeões da Europa, com a goleada de 5 a 0 sobre a Inter de Milão, gerou muita festa da torcida em Paris neste sábado, mas também muita confusão pelas ruas da capital francesa.

Um vídeo divulgado pelo veículo francês "Brut." mostra muita correria próxima ao Parc Des Princes, estádio do PSG, por volta das 21h40, no horário de Paris, enquanto o primeiro tempo da final ainda se desenrolava.

O cenário era de muita correria por parte de policias e alguns torcedores. Enquanto as forças de segurança arremessavam bombas de gás lacrimogêneo, pessoas com o rosto protegido respondiam com fogos. Havia muita fumaça e objetos jogados pelas ruas.

Houve dois principais pontos de conflitos em Paris, segundo a AFP. Um deles foi próximo à Avenida Champs-Élysées, ponto turístico da cidade. O outro era justamente próximo ao Parc Des Princes, onde cerca de 50 mil pessoas assistiram ao jogo em telões.

"Os arruaceiros na Champs-Élysées tentavam criar incidentes e entraram em contato com a polícia repetidamente, jogando grandes fogos de artifício e outros objetos", disse a polícia francesa em um comunicado.

A confusão ainda se seguiu após a partida e foi noite adentro. Lojas e estabelecimentos foram depredados, tendo, principalmente, seus vidros quebrados. Através do X, Bruno Retailleau, Ministro do Interior da França, repudiou o vandalismo na capital:

- Os verdadeiros fãs do PSG estão animados com o desempenho magnífico do time. Enquanto isso, bárbaros saíram às ruas de Paris para cometer crimes e provocar a polícia. Pedi às forças de segurança que reagissem vigorosamente a esses abusos - declarou Retailleau.

Com O Globo