Com vacinação avançada, Abu Dhabi deixa de exigir quarentena aos turistas

Atualmente, viajantes internacionais que chegam a Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, são obrigados a fazer uma quarentena de 10 dias para reduzir o risco de transmissão do coronavírus no país. Mas não por muito tempo. Com mais de uma dose de vacina aplicada para cada habitante, em média, a partir de 1º de julho o país deve exigir apenas um teste PCR negativo para autorizar a entrada de estrangeiros.

"Será um sistema similar ao de Dubai, com o protocolo de PCR um pouco diferente de acordo com o nível de risco do país de origem do visitante", explicou Ali Al Shaiba, diretor executivo do departamento de Cultura e Turismo da capital dos Emirados, onde o número diário de mortes por coronavírus não chega a dois dígitos há pelo menos duas semanas. "Quarentena não será mais uma opção".

Com grandes fontes de turistas fechadas pela pandemia, como Índia, Reino Unido e Alemanha, o departamento de turismo do país tem monitorado novos mercados para atrair visitantes - e relaxar as restrições de viagem, claro, faz parte da estratégia.

"Estamos anunciando uma 'lista verde' extentidida, que deve cobrir a maioria dos mercados que estamos analisando semana a semana para encontrar oportunidades", disse Al Shaiba, se referindo à lista de nacionalidades que têm entrada liberada no país sem necessidade de quarentena. "Esperamos que, em 1º de julho, todos poderão visitar Abu Dhabi."