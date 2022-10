Colômbia bate recorde histórico de cultivos de drogas: 204 mil hectares em 2021

A Colômbia atingiu um novo recorde histórico para o cultivo de drogas, com cerca de 204 mil hectares de coca plantados em 2021, segundo relatório anual da ONU divulgado nesta quinta-feira.

O maior produtor de cocaína do mundo "reporta um aumento de 43% na área plantada com coca no país, passando de 143 mil hectares (ha) em 2020 para 204 mil ha em 2021", anunciou o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).

O número é o mais alto registrado pela ONU desde que começou a rastrear a produção de cocaína em 2001.

Junto com as plantações, cresceu a fabricação de drogas que saem da Colômbia para os Estados Unidos e Europa, principalmente: de 1,01 mil toneladas de cocaína passou a produzir 1,4 mil.

Quer receber os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo direto no seu e-mail toda manhã? Clique aqui e cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.

Trata-se de uma "tendência crescente que vem se consolidando desde 2014", apesar da intensa perseguição ao tráfico de drogas.

A Colômbia continua sendo, de longe, o maior produtor mundial de cocaína.

Os departamentos de Nariño e Putumayo, na fronteira com o Equador, são a região com mais cultivos de drogas: 89.266 hectares.

Catatumbo, região vizinha da Venezuela, segue na lista com 42.576.

A ONU aponta que o aumento do plantio de coca e da produção de cocaína se deve principalmente à "vulnerabilidade territorial", "ao aumento da demanda global" pela droga e à presença de atores armados que lucram com esse negócio.

O presidente colombiano, o esquerdista Gustavo Petro, propôs aos Estados Unidos uma nova abordagem na luta contra o narcotráfico, que considera um fracasso.

LEIA TAMBÉM:

Venezuela e Colômbia reabrem fronteira fechada desde 2015

Presidente da Colômbia denuncia na ONU o fracasso do combate às drogas