COI quer banir atletas russos e bielorrusos; Fifa deve suspender seleções

O conselho executivo do Comitê Olímpico Internacional (COI) recomendou que as federações esportivas internacionais proíbam atletas e autoridades russas e bielorrussas de competirem em eventos, informou a entidade nesta segunda-feira, 28, após a invasão russa à Ucrânia.

O COI disse que tomou a decisão "para proteger a integridade das competições esportivas globais e para a segurança de todos os participantes" e também pediu às federações que garantam que nenhum atleta ou dirigente esportivo de Rússia ou Belarus possa participar sob o nome da Rússia ou de Belarus.

"Russos ou bielorrussos, seja como indivíduos ou equipes, devem ser aceitos apenas como atletas neutros ou equipes neutras. Nenhum símbolo nacional, cores, bandeiras ou hinos devem ser exibidos", acrescentou o comunicado.

O COI também disse que tomou a decisão de retirar a Ordem Olímpica de todas as pessoas que atualmente têm uma função importante no governo da Federação Russa, incluindo o presidente russo Vladimir Putin.

De acordo com a entidade, a decisão foi tomada com base nas "circunstâncias excepcionais da situação e considerando a violação extremamente grave da Trégua Olímpica e outras violações da Carta Olímpica pelo governo russo no passado".

Fifa deve suspender seleções russas após invasão à Ucrânia

A Federação Internacional de Futebol (Fifa), por sua vez, deve suspender as seleções russas do futebol internacional até novo aviso, disse à Reuters uma fonte com conhecimento das discussões nesta segunda-feira.

A Fifa está em negociações avançadas com a União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) sobre o assunto e uma decisão pode ser tomada ainda nesta segunda-feira.

A Rússia está programada para enfrentar a Polônia em um dos jogo das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo do Catar no dia 24 de março.

