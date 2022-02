Facebook restringe estatais russas e diz que hackers atacam ucranianos

Vice-presidente de assuntos internacionais da Meta, empresa controladora do Facebook e do Instagram, Nick Clegg anunciou no último domingo que a empresa mantém conversas com o governo ucraniano e, atendendo a pedidos, restringiu acesso de mídias controladas pelo governo russo às suas plataformas. Nesta segunda-feira, 28, a empresa também anunciou ações contra um grupo de hackers que age para atingir figuras públicas da Ucrânia.

"Estamos em contato com o governo da Ucrânia, e atendemos ao pedido para restringir acesso à diversas contas na Ucrânia, incluindo aquelas que pertencem a organizações de mídias estatais russas", publicou Clegg. "Também estamos analisando outras solicitações do governo para restringir mídias controladas pelo Estado russo. Nesse meio tempo, continuaremos marcando e checando esses veículos de comunicação, ao mesmo tempo que proibimos anúncios e desmonetizamos suas contas globalmente".

Nick Clegg também afirmou que a empresa não pretende proibir o acesso ao Facebook e ao Instagram na Rússia, que foi sugerido por ativistas e até por um ministro ucraniano. Segundo ele, muitos cidadãos russos tem utilizado as plataformas para condenar o conflito na Ucrânia.

"Pessoas na Rússia estão usando o Facebook e o Instagram para protestar e se orgnizar contra a guerra e também como uma fonte independente de notícias. O governo russo já está agindo para prevenir esse tipo de atividade. Desligar nossos serviços apenas silenciariam uma importante expressão em um momento crucial".

Hackers são identificados e banidos

A Meta anunciou, nesta segunda-feira, que um grupo de hackers utilizou o Fabebook para atacar figuras públicas na Ucrânia, incluindo autoridades militares, políticos e um jornalista. A informação foi divulgada pela Reuters.

Segundo a agência de notícias, a Meta removeu uma rede de cerca de 40 contas falsas, grupos e páginas no Facebook e Instagram que operavam na Rússia e na Ucrânia visando alvos ucranianos, por terem violado suas regras e praticado "comportamento inautêntico coordenado".

A Meta atribuiu os ataques de hackers a um grupo conhecido como Ghostwriter, que, segundo a empresa, conseguiu acesso às contas dos alvos nas redes sociais. A empresa disse ainda que os hackers tentaram postar vídeos nas contas do YouTube sequestradas a fim de retratar as tropas ucranianas como enfraquecidas, divulgando inclusive um vídeo que supostamente mostrava soldados ucranianos saindo de uma floresta e hasteando uma bandeira branca de rendição.

Ainda segundo a Reuters, um porta-voz do Twitter disse que também suspendeu mais de uma dúzia de contas e bloqueou o compartilhamento de vários links por violar suas regras contra manipulação de plataforma e spam. Afirmou ainda que sua investigação em andamento indicou que as contas se originaram na Rússia e estavam tentando interromper a conversa pública sobre o conflito na Ucrânia.