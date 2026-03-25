6 em cada 10 empresas brasileiras inovaram nos últimos 3 anos, diz CNI

A maioria das empresas brasileiras realizaram atividades de inovação nos últimos três anos, segundo a pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

O levantamento mostra que 6 em cada 10 indústrias brasileiras estão inovando.

A CNI ouviu executivos de 1.002 empresas industriais, sendo 502 de pequeno porte e 500 de médio e grande porte.

Entre as empresas que decidiram inovar nesse período, 25% responderam que fizeram isso de forma contínua, enquanto 36% fizeram isso de forma pontual. Já 11% responderam que planejaram investir, mas não conseguiram, enquanto 28% não inovaram.

De acordo com o estudo, o foco das empresas tem sido a modernização própria, com 69% dessas empresas pensando em melhorar processos internos. Com isso, seria possível produzir mais e de forma mais barata, de acordo com a CNI, apesar dos entrevistados terem relatado problemas com burocracia, complexidade da linguagem dos editais e risco de multas caso seja necessário alterar o projeto de inovação.

Ainda segundo a CNI, entre essas empresas que investiram em melhorar os processos, 38% registraram aumento da produtividade, 21% acesso a novos e 19% redução de custos.

Entre os outros focos de inovação, 53% decidiram focar em produtos, 41% em digitalização e automação, 28% na economia circular ou gestão de resíduos, 28% na sustentabilidade e descarbonização, e 18% em modelos de negócio, enquanto 1% responderam que inovaram em maquinários novos.

Obstáculos da indústria para inovar

Segundo a pesquisa, 36% dos empresários afirmaram que o excesso de burocracia é o principal obstáculo ao tentar acessar iniciativas públicas de apoio à inovação. Os representantes das indústrias que relataram esse sentimento são majoritariamente do Nordeste (48%), enquanto integrantes do Sudeste (32%) relataram o menor índice de dificuldade de accesso.

Os empresários ainda relataram risco de penalidades futuras (5%), falta de entendimento das regras (5%), lentidão na análise dos processos (5%) e baixa previsibilidade (3%). Com esses obstáculos, cerca de 4 a cada 10 empresários afirmaram que nem tentaram acessar os dispositivos públicos.

Para resolver esses impassses, cerca de metade dos entrevistados afirmaram que redução de exigência de documentos ajudaria o fomento a inovação.

A pesquisa foi encomendada pela Confederação Nacional da Indústria ao instituto Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados, da FSB Holding. As entrevistas foram realizadas por telefone, entre 3 e 25 de fevereiro de 2026.