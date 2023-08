China revela medidas para promover transformação verde no país

A China planeja acelerar o desenvolvimento verde no país. Nesta terça-feira, 15, o diretor da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (CNDR), Zheng Zhanjie, afirmou que políticas devem ser estabelecidas para promover uma transformação verde completa do desenvolvimento econômico e social no país.

Ele disse que é necessário implementar uma estratégia de economia abrangente, acelerar a reforma de conservação de energia e redução de carbono em áreas-chave, construir um sistema de reciclagem de resíduos e promover rapidamente o desenvolvimento de baixo carbono e de alta qualidade.

Para ajudar a alcançar o objetivo de “duplo carbono“, que inclui o controle nas emissões e redução na poluição de gás carbônico, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma cumprirá seriamente as responsabilidades de coordenação de “duplo carbono”, implementado em etapas o “plano de ação de dez picos de carbono”. A Comissão promoverá o controle de consumo de energia e de emissões de carbono, aprofundará a revolução energética, e acelerará o planejamento e construção de um novo sistema energético.

O plano também inclui aprimorar as políticas econômicas de desenvolvimento verde e de baixo carbono, melhorar o sistema de distribuição de mercado de recursos ambientais e acelerar a inovação tecnológica de baixo carbono.

Além disso, a fim de refletir cientificamente o progresso e os resultados do trabalho em todo o país e em várias regiões, a CNDR continuará a melhorar o sistema de indicadores e otimizar os esquemas técnicos, organizando a primeira avaliação oficial da construção da Bela China.

No dia 28 de junho de 2023, a terceira sessão do Comitê Permanente da 14ª Assembleia Popular Nacional aprovou a decisão de designar 15 de agosto como o Dia Nacional da Ecologia.