China e Alemanha assinam mais de dez acordos comerciais durante visita oficial

O Ministério do Comércio da China informou, em 26 de fevereiro, que empresas chinesas e alemãs assinaram mais de dez acordos comerciais durante a visita ao país de uma delegação econômica liderada pelo chanceler alemão Mertz. Os contratos abrangem os setores automotivo, mecânico, de energia, logística e financeiro.

A declaração foi feita pelo porta-voz He Yongqian em coletiva de imprensa regular do ministério. Segundo ele, China e Alemanha realizaram reuniões na área econômica e comercial e registraram avanços nas negociações.

De acordo com o ministério, 2026 marca o início do 15º Plano Quinquenal da China. O governo afirma que seguirá com a estratégia de desenvolvimento econômico e ampliação da abertura ao exterior, o que, segundo a pasta, cria oportunidades para a cooperação bilateral.

Além disso, o Ministério do Comércio declarou que trabalhará com o governo alemão para aplicar os consensos firmados pelos líderes dos dois países. O plano inclui reforçar o diálogo em políticas econômicas e comerciais e utilizar mecanismos institucionais como a Comissão Conjunta Econômico-Comercial Sino-Alemã e o Comitê Consultivo Econômico Sino-Alemão.

Por fim, o ministério afirmou que pretende ampliar as áreas de cooperação e manter a estabilidade das relações econômicas e comerciais entre China e Alemanha.