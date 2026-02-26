Empresa distribui US$ 26 milhões em dinheiro vivo para funcionários na China; veja vídeo

Uma fabricante chinesa de guindastes distribuiu o equivalente a US$ 26 milhões, cerca de R$ 134 milhões, em dinheiro vivo a funcionários durante a festa anual de fim de ano.

A ação ocorreu em 13 de fevereiro e foi organizada pela Henan Kuangshan Crane, que espalhou maços de cédulas sobre aproximadamente 800 mesas. O evento reuniu cerca de 7 mil pessoas.

Segundo o jornal sul-coreano Chosun Daily, um dos empregados conseguiu levar cerca de US$ 13 mil, o equivalente a R$ 67 mil. Durante o discurso no encontro, o fundador e controlador da companhia, Cui Peijun, anunciou a distribuição adicional em espécie.

O empresário determinou o acréscimo de US$ 2,8 mil aos valores destinados a cada funcionário, substituindo a entrega de bens como eletrodomésticos e joias adotada em anos anteriores. Ao justificar a escolha pelo pagamento em espécie, afirmou que transferências bancárias seriam “números frios” nas contas, enquanto o recebimento físico teria caráter simbólico.

Cui detém 98,88% das ações da companhia e direciona aos empregados parcela dos dividendos a que teria direito. Fundada em 2002, a Henan Kuangshan Crane atua na fabricação e locação de guindastes e mantém operações em mais de 130 países.

Em março do ano passado, quase 2 mil funcionárias dividiram cerca de US$ 230 mil em bônus pagos pela empresa por ocasião do Dia Internacional da Mulher. A companhia realiza ações pontuais de distribuição de recursos em datas específicas.

Cui declarou em entrevistas à imprensa chinesa que a iniciativa não decorre de preferência pessoal por distribuir dinheiro, mas da avaliação de que jovens trabalhadores enfrentam compromissos financeiros como financiamentos imobiliários e empréstimos para compra de veículos. Segundo ele, a medida pode aliviar o orçamento doméstico.

A atuação do empresário também inclui doações fora do ambiente corporativo. Em 2022, destinou US$ 4,7 milhões a mais de 4 mil estudantes universitários de baixa renda. Em declarações públicas, relatou ter interrompido os estudos por dificuldades financeiras na juventude e afirmou que a pobreza não deve impedir o acesso à educação formal.

Veja o vídeo da distribuição de dinheiro