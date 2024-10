China lança pacote econômico para acelerar crescimento e estabilizar mercados

O governo chinês emitiu na terça-feira, 8 de outubro, um pacote de políticas com o objetivo de promover o crescimento econômico do país, melhorar sua estrutura econômica e manter uma tendência de desenvolvimento positiva. Em uma coletiva de imprensa, Zheng Shanjie, chefe da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, apresentou as medidas, afirmando que as políticas fornecerão um suporte significativo para que a China atinja a meta de crescimento anual de 5%.

Políticas para reforçar o crescimento e estimular a demanda interna

Os principais pontos do pacote incluem a implementação mais eficaz de politicas macroeconômicas, expansão da demanda interna, assistência às empresas, estabilização do mercado imobiliário e esforços para impulsionar o mercado de capitais. As políticas focam em regulação macroeconômica, com o objetivo de estimular a vitalidade do mercado por meio de reformas estruturais e inovações institucionais.

Impacto direto no bem-estar da população

As políticas também se concentram em áreas diretamente relacionadas ao bem-estar da população. Entre as medidas estão o aumento do apoio a grupos específicos, como subsídios para pessoas em situação de extrema pobreza e órfãos, e o aumento dos limites de empréstimos estudantis para alunos de graduação e pós-graduação, melhorando diretamente a qualidade de vida de grupos de baixa e média renda.

Além disso, o governo anunciou políticas que combinam a modernização de equipamentos de grande porte com a troca de bens de consumo, visando expandir o consumo de commodities de grande volume. Isso tem um impacto positivo nas vendas do varejo, especialmente de carros de passageiros e eletrodomésticos, promovendo também uma transformação verde no país.

Reformas no setor de cuidados e incentivo ao consumo

As políticas enfatizam a expansão do consumo em áreas como cuidados com idosos e creche. Ao apoiar e regular o desenvolvimento dessas indústrias, o governo pretende aumentar o consumo de serviços e promover o consumo digital e verde. Novos formatos de consumo estão sendo fomentados, criando oportunidades tanto para o setor privado quanto para a economia nacional.

O pacote de políticas também visa aumentar a confiança no mercado. O governo está otimizando a aplicação da lei, regulando a conduta empresarial e reduzindo encargos administrativos, garantindo um ambiente de negócios mais justo. A redução de custos de financiamento e a ampliação da política de empréstimos sem pagamento do principal para pequenas e microempresas são algumas das medidas adotadas para incentivar o setor empresarial.

"Ao fortalecer a coordenação das políticas macroeconômicas e acelerar a reforma econômica, a China busca estabilizar as expectativas do mercado e estimular o investimento interno."

Para sustentar essa trajetória, o governo está acelerando a emissão de títulos especiais e otimizando a estrutura de investimentos. Medidas também foram adotadas para revitalizar o mercado imobiliário, como o uso de títulos especiais para liberar terrenos ociosos e o ajuste das políticas de restrição à compra de imóveis.

Com isso, o país pretende aumentar a confiança no mercado e criar um ambiente econômico estável, favorável ao crescimento a longo prazo.