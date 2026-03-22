Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Chefe do Tesouro dos EUA defende ofensiva contra o Irã e fala em 'escalar para desescalar'

Scott Bessent afirmou que ataques de EUA e Israel buscam enfraquecer estruturas militares iranianas e reduzir ameaças à navegação no Estreito de Ormuz

Scott Bessent, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, defendeu a ofensiva contra o Irã e afirmou que, às vezes, é preciso “escalar” para depois “desescalar” (Fabrice COFFRINI/AFP)

Scott Bessent, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, defendeu a ofensiva contra o Irã e afirmou que, às vezes, é preciso “escalar” para depois “desescalar” (Fabrice COFFRINI/AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 22 de março de 2026 às 16h54.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, defendeu neste domingo, 22, os ataques conduzidos por Washington e por Israel contra o Irã e afirmou que, em alguns casos, é preciso “escalar” o conflito para depois “desescalar”.

A declaração foi dada em entrevista ao programa *Meet the Press*, da emissora NBC News. Segundo Bessent, a Força Aérea e a Marinha do Irã estão “completamente destruídas” e os Estados Unidos têm atacado diariamente mísseis iranianos e instalações usadas para fabricá-los.

Ao comentar a estratégia do governo americano, o secretário afirmou que a ideia de desescalar a guerra não exclui novas ações militares. Segundo ele, ambos os movimentos podem fazer parte da mesma lógica de atuação.

Bessent também disse que os Estados Unidos conduzem uma campanha para enfraquecer fortificações iranianas ao longo do Estreito de Ormuz, corredor estratégico por onde passa 20% do petróleo mundial.

A fala ocorre um dia depois de o presidente Donald Trump ameaçar atacar as centrais elétricas do Irã caso o país não reabra totalmente o estreito em 48 horas.

Mais cedo, as Forças Armadas americanas afirmaram ter reduzido a capacidade do Irã de ameaçar a liberdade de navegação na região, após ataques realizados nesta semana contra um arsenal subterrâneo localizado na costa iraniana.

Desde o início da guerra, as tentativas da Guarda Revolucionária iraniana de bloquear a passagem de navios com cargas que possam beneficiar Estados Unidos e Israel reduziram fortemente o tráfego de embarcações em Ormuz e pressionaram os preços do petróleo.

Na entrevista, Bessent também mencionou a ilha iraniana de Kharg, considerada o centro da indústria petrolífera de Teerã e bombardeada pelos Estados Unidos na semana passada. Ao ser questionado sobre o tema, afirmou que “todas as opções estão sobre a mesa”, inclusive o envio de tropas americanas para assegurar a ilha.

  • *Com informações da agência EFE
Acompanhe tudo sobre:IrãEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

Crise energética na Europa: Comissão Europeia sugere reduzir metas de estoque de gás

Guerra no Irã: Secretário dos EUA diz que é preciso 'escalar' para 'desescalar'

Nova fase da guerra? Ameaças entre EUA e Irã elevam risco de escalada no Golfo

Crise energética global: IEA recomenda home office e redução de velocidade para economizar energia

Mais na Exame

Mundo

Crise energética na Europa: Comissão Europeia sugere reduzir metas de estoque de gás

Marketing

Interesse estrangeiro pelo Brasil cresce no SXSW, diz curador da SP House

Esporte

Manchester City vence Arsenal e é campeão da Copa da Liga Inglesa 2026; veja placar

Brasil

Bolsonaro segue na UTI com pneumonia bilateral, mas estável, diz boletim médico