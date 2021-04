Prédio do Congresso dos EUA é bloqueado após ameaça à segurança

As ruas que cercam o Capitólio, sede do Congresso dos Estados Unidos em Washington, foram bloqueados nesta sexta-feira, 2, por uma "ameaça à segurança", segundo agências de notícias.

A imprensa informa que o prédio foi bloqueado após um veículo colidir com dois policiais do Capitólio, segundo autoridades americanas.

Um dos policiais morreu em decorrência dos ferimentos sofridos no ataque, o outro foi hospitalizado, informou a polícia. O suspeito também morreu, disse a polícia a repórteres.

Depois do incidente, funcionários foram informados de que não podiam entrar ou sair dos edifícios. O caso ocorreu meses depois que uma multidão de extremistas armados pró-Donald Trump invadiram o Capitólio enquanto o Congresso estava votando para certificar a vitória presidencial de Joe Biden.

De acordo com a agência Associated Press, o suspeito carregava uma faca no momento em que derrubou placas de proteção e dirigiu em direção aos agentes, que foram encaminhados ao hospital. A polícia também afirma que pelo menos um dos policiais está em "estado grave".

(Com Reuters e Agência Estado)