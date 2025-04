Capela Sistina fecha ao público para início dos preparativos do conclave

A Capela Sistina foi fechada nesta segunda-feira, 28, ao público para o início dos preparativos do conclave que elegerá o sucessor do papa Francisco, informou o Museu do Vaticano, organismo que administra as visitas ao local emblemático, que recebe milhões de pessoas por ano.

"Comunica-se que a Capela Sistina estará fechada ao público a partir de segunda-feira, 28 de abril de 2025, devido às exigências do Conclave", afirma uma mensagem publicada no site do museu.