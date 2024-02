Canadá voltará a exigir visto de mexicanos para conter pedidos de asilo

O Canadá vai voltar a exigir visto de viajantes vindos do México para conter o fluxo de solicitantes de asilo que chegam aos aeroportos. O anúncio deve ser feito nesta quinta-feira e é esperado que a medida entre em vigor hoje mesmo. As informações são da Bloomberg.

Os trabalhadores estrangeiros temporários e estudantes mexicanos estarão entre os grupos isentos das novas exigências de viagem. Os cidadãos mexicanos que receberam vistos válidos pelo sistema anterior em qualquer momento nos últimos dez anos também não precisarão se inscrever novamente de acordo com as novas exigências.

"Um passo importante foi dado", disse Christine Frechette, ministra da imigração da província de Quebec, em uma postagem no X. O governo da província de língua francesa tem argumentado que o primeiro-ministro Justin Trudeau precisa endurecer as regras de visto para impedir o aumento de chegadas de mexicanos.

Mais de 25.000 mexicanos solicitaram asilo no Canadá no ano passado, tornando o país a principal fonte de pedidos de asilo, de acordo com estatísticas do Conselho de Imigração e Refugiados do Canadá.

O governo dos EUA também tem solicitado a Ottawa que retome a exigência de visto para conter o aumento acentuado de travessias ilegais do Canadá para os Estados Unidos. Cerca de 2.000 mexicanos foram detidos na fronteira entre o Canadá e os EUA nos primeiros quatro meses deste ano fiscal.

Espera-se que a nova exigência de visto afete cerca de 40% de todos os viajantes mexicanos para o Canadá, disse uma fonte do governo à Radio-Canada. O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador acusou o Canadá de tentar agir unilateralmente em relação às medidas de imigração.

O governo conservador do primeiro-ministro Stephen Harper impôs a exigência de visto ao México em 2009 para conter o fluxo de pedidos de asilo.

Trudeau suspendeu a política em 2016 em um esforço para melhorar os laços comerciais entre os dois países.