Canadá elimina imposto sobre empresas de tecnologia dos EUA, visando acordo comercial com Trump

O Canadá anunciou no domingo, 29, que revogará os impostos que afetam empresas de tecnologia dos Estados Unidos, com a esperança de alcançar um acordo comercial com Washington, após o presidente norte-americano, Donald Trump, ter cancelado as negociações com Ottawa em represália à cobrança.

O ministro das Finanças canadense, François-Philippe Champagne, "anunciou hoje que o Canadá rescindirá o Imposto sobre Serviços Digitais (DST, na sigla em inglês) em antecipação a um acordo comercial abrangente e mutuamente benéfico com os Estados Unidos", segundo um comunicado do governo.

Champagne acrescentou que Trump e o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, "concordaram que as partes retomarão as negociações com vistas a alcançar um acordo antes de 21 de julho".

O presidente norte-americano havia justificado a interrupção das negociações com o Canadá pela entrada em vigor desses impostos, em 30 de junho, voltados aos gigantes da tecnologia como Alphabet, Amazon ou Meta, que oferecem todo tipo de serviços digitais.

Essas empresas teriam sido “obrigadas a fazer um pagamento multimilionário no Canadá”, afirmou recentemente a Associação da Indústria de Computadores e Comunicações (Computer & Communications Industry Association).

O Canadá foi isento de algumas das tarifas gerais que Trump impôs a outros países, mas está submetido a um regime tarifário separado. É o maior fornecedor estrangeiro de alumínio e aço para os Estados Unidos, matérias-primas afetadas por outras medidas aduaneiras do governo americano.