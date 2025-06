Trégua entre Trump e Canadá anima mercados antes de pacote fiscal e payroll nos EUA

Os mercados internacionais operam com leve alta nesta segunda-feira, 30, com destaque para as bolsas asiáticas, que avançaram após o Canadá suspender a taxação digital sobre empresas americanas. A decisão favoreceu o retorno das negociações comerciais com os Estados Unidos. Futuros de Wall Street também operam em alta, com investidores atentos à agenda fiscal americana e à divulgação de dados do payroll na quarta-feira.

Na Ásia, os principais índices fecharam no azul. O Nikkei, do Japão, avançou 1%, renovando máximas, enquanto o Kospi, da Coreia do Sul, subiu 0,7%. O CSI 300, que reúne as maiores empresas listadas em Xangai e Shenzhen, teve alta discreta de 0,1%, após dados mostrarem leve melhora na atividade industrial da China em junho. O índice MSCI Ásia-Pacífico (excluindo o Japão) recuou 0,2%.

A suspensão do imposto digital foi confirmada na noite de domingo, 29, horas antes da entrada em vigor da medida. O imposto de 3% sobre receitas digitais afetaria empresas como Amazon, Meta, Apple e Google. A decisão de Ottawa ocorre após o presidente dos EUA, Donald Trump, encerrar as conversas na sexta-feira, chamando a taxação de “ataque flagrante”. Agora, Trump e o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, retomam as negociações com o objetivo de fechar um novo acordo econômico até 21 de julho.

Na Europa, os mercados operam de forma moderada. Por volta das 6h (horário de Brasília), o índice europeu Stoxx 600 recuava 0,23%, enquanto o CAC 40, da França, cedia 0,14%. O DAX, da Alemanha, registrava leve alta de 0,4%, e o FTSE 100, de Londres, oscilava perto da estabilidade.

Nos Estados Unidos, os índices futuros operam em alta. O Dow Jones subia 0,50%, o S&P 500 avançava 0,37% e o Nasdaq 100 ganhava 0,53%. A bolsa americana encerra junho com recuperação robusta: o S&P 500 acumula alta de 4,4% no mês, o Nasdaq, de 6,1%, e o Dow Jones, de 3,7%.

A semana começa com atenção voltada à tramitação do pacote fiscal proposto por Trump, estimado em US$ 3,3 trilhões, que enfrenta resistência no Senado.

Além disso, o relatório de empregos (payroll), antecipado para quarta-feira devido ao feriado de 4 de julho, deve indicar a criação de 110 mil vagas em junho e aumento da taxa de desemprego para 4,3%. Um dado mais fraco pode reforçar as apostas de corte de juros já na reunião de julho do Federal Reserve.