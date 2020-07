O governo de Hong Kong anunciou nesta quinta-feira que barrou 12 candidatos de oposição para as eleições legislativas deste ano. O caso acontece um dia depois de os líderes locais afirmarem que as eleições, previstas para 6 de setembro, podem nem mesmo acontecer em meio ao coronavírus — o que levantou críticas.

A proibição aos principais candidatos com alguma chance no pleito acontece também após a aprovação no fim de junho de uma nova lei de segurança nacional para a ilha, que é um território autônomo em relação à China. Hong Kong é uma ex-colônia britânica que passou a fazer parte do território chinês em 1997.

O governo de Hong Kong diz que mais candidaturas podem ser barradas nas próximas semanas.

Candidatos na ilha são obrigados, por lei, a jurar aliança a Hong Kong e à chamada Basic Law, uma espécie de Constituição da cidade (também chamada de “mini-Constituição”, uma vez que a palavra final em diversos casos precisará vir de Pequim).

Assim, o governo disse que expressar oposição “ao princípio” da nova lei de segurança nacional seria ir contra preceitos básicos da Constituição. Outros comportamentos proibidos e que levaram o governo a banir candidaturas são pedir por auto-determinação (independência em relação à China) e defender intervenção de governos estrangeiros.

Em manifestações pró-democracia em Hong Kong no ano passado, alguns manifestantes chegaram a levar bandeiras dos Estados Unidos.

A oposição afirma que o banimento das candidaturas é uma forma de a líder de Hong Kong, Carrie Lam, alinhada ao governo central em Pequim, barrar a ascensão de uma nova geração de políticos. Os eleitos na eleição legislativa faram parte de uma espécie de Parlamento da cidade.

Na última eleição na ilha, na ocasião para conselhos distritais, em novembro de 2019, uma série de políticos jovens e de oposição conseguiu vitórias. Um dos barrados é o ativista Joshua Wong, que vem se consolidando como uma das maiores lideranças da oposição ao controle de Pequim em Hong Kong. Wong havia sido o maior vencedor nas primárias que aconteceram neste ano antes das eleições legislativas.

Segundo escreveu em seu Twitter, Wong foi desqualificado porque disse que a lei de segurança nacional é “dacroniana”.

[I was just disqualified from LegCo election, despite being the biggest winner in #Hkprimaries]

1. Few minutes ago, I was just disqualified from running in the upcoming LegCo election in #Hongkong, even though I got the highest vote share in the primary, w/ 30000+ votes obtained pic.twitter.com/sC3XWbBlsq

— Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) July 30, 2020