Bombardeiros americanos B-2, capazes de destruir instalação nuclear no Irã, decolam dos EUA

De dois a quatro bombardeiros B-2, capazes de transportar bombas que, segundo estimativas de Israel, poderiam destruir a instalação nuclear fortificada de Fordow, no Irã, decolaram da Base Aérea de Whiteman, no Missouri, na manhã deste sábado, 21, de acordo com dados de voo visíveis e gravações de comunicação do controle de tráfego aéreo dos EUA.

As aeronaves, acompanhadas por quatro tanques de reabastecimento, estão se dirigindo para oeste, de acordo com os dados, em direção à Base Naval de Guam, no Oceano Pacífico.

Na quinta-feira, 19, o presidente Donald Trump afirmou que tomaria a decisão de unir-se a Israel nos ataques à teocracia iraniana em até duas semanas. Ele também ordenou o envio de reforços adicionais das forças americanas ao Oriente Médio — nas próximas semanas, haverá três grupos de porta-aviões na região.

Na manhã deste sábado, 21, monitores de tráfego aéreo detectaram a decolagem de dois B-2 Spirit. Embora sejam furtivos ao radar, esses aviões não são invisíveis — especialmente na fase inicial do voo, quando seus equipamentos de localização estão ativos.

Junto com os bombardeiros, seguiram rumo oeste oito aeronaves de reabastecimento aéreo KC-135. A presença desses aviões permite que os B-2 façam uma jornada de até 11 horas até a instalação nuclear subterrânea de Fordow, no Irã, com possível parada para reabastecimento na base de Diego Garcia, no Oceano Índico.