Biden acredita que plano climático em discussão no Senado será aprovado

Ao deixar a Casa Branca na manhã deste domingo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que "acha" que o plano climático, que está em discussão no Senado do país, "vai passar".

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

O pacote prevê cerca de US$ 750 bilhões em impostos e canaliza US$ 430 bilhões para o maior programa de combate às mudanças climáticas nos Estados Unidos que tem entre as prioridades, reduzir alguns custos com saúde.

Na manhã de hoje, democratas derrubaram mais de uma dúzia de emendas republicanas destinadas a torpedear a legislação ou criar anúncios de campanha atacando-lhes.

Apesar da oposição unânime do Partido Republicano, a unidade democrata na câmara 50/50, apoiada pelo voto de desempate da vice-presidente Kamala Harris, sugeriu que o partido estava a caminho de uma vitória moralizadora.

Para evitar o limite de 60 votos necessário para a maioria das leis no Senado e aprovar o projeto com maioria simples, os democratas estão usando um processo chamado reconciliação. A conciliação exige que as medidas do projeto estejam diretamente relacionadas ao orçamento, e os legisladores dependem do parlamentar para fazer essa determinação.

(Estadão Conteúdo)

LEIA TAMBÉM: