Barcos de simpatizantes de Trump afundam em lago durante desfile de apoio

Um evento náutico de apoio à reeleição de Donald Trump, no Texas, quase terminou em tragédia. Ao menos quatro embarcações que participavam de um desfile afundaram no Lago Travis. Segundo autoridades, o número elevado de barcos no lago, possivelmente, causou os acidentes.

Ao menos 2.600 pessoas participavam do evento. As ondas provocadas pelos barcos maiores deixaram as águas reviradas, tornando difícil a navegação de barcos de menor porte.

Relatos da mídia local afirmam que algumas pessoas tiveram de ser resgatadas, mas ninguém se feriu. O evento, chamado de “Lake Travis Trump Boat Parade” foi organizado pelo Facebook.

Uma investigação foi instaurada para apurar as responsabilidades. De acordo com a polícia local, não há indícios de dolo intencional.

Assista ao vídeo da rede de TV americana ABC com cenas do desfile: