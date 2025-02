Bannon, ex-braço direito de Trump, se declara culpado de desvio de fundos e evita prisão

1/7 Howard Lutnick foi CEO a Cantor Fitzgerald, uma empresa de serviços financeiros especializada em títulos do governo. Ele assumiu o Departamento de Comércio (Howard Lutnick foi CEO a Cantor Fitzgerald, uma empresa de serviços financeiros especializada em títulos do governo. Ele assumiu o Departamento de Comércio)

Jamieson Greer será o representante comercial, responsável por enfrentar outros países em questões comerciais

Kevin Hassett foi chefe do Conselho de Assessores Econômicos durante o primeiro mandato de Trump. Será diretor do Conselho Econômico Nacional

Michael Faulkender será secretário-adjunto do Tesouro. Esteve no primeiro mandato de Trump como secretário-assistente de política econômica

O investidor e gestor de fundos de hedge dos EUA Scott Bessent testemunha perante o Comitê de Finanças do Senado sobre sua nomeação para Secretário do Tesouro, no Capitólio em Washington, DC, em 16 de janeiro de 2025

Peter Navarro será conselheiro sênior para comércio e indústria. Economista formado por Harvard, ele cumpriu quatro meses de prisão no ano passado após se recusar a cooperar com uma investigação do Congresso sobre o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021