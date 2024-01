Avião militar com 65 prisioneiros de guerra cai na fronteira da Rússia com a Ucrânia

Um avião militar russo, com cerca de 65 prisioneiros de guerra ucranianos, foi destruído na região de Belgorod, fronteira da Rússia com a Ucrânia, na manhã desta quarta-feira, 24. O anúncio foi feito pelo ministro russo, segundo as agências russas.

A agência de notícias Ria Novosti disse que entre os que estavam a bordo estavam membros capturados das forças armadas ucranianas.

"A bordo estavam 65 militares ucranianos capturados, sendo transportados para a região de Belgorod para troca, seis tripulantes e três escoltas", disse o Ministério da Defesa, citado pela agência de notícias RIA-Novosti.

⚡️ | Russian Defense Ministry: The IL-76 plane crashed around 11.00 Moscow time in the Belgorod region. pic.twitter.com/ujz2MMkJHj — MilitaryPOV (@MilitaryPOV) January 24, 2024

Segundo informações da CNN, ainda não há informações do que teria motivado a queda. Relatos nas redes sociais apontam que o avião havia explodido antes de cair, porém não há confirmação.

O avião, de modelo Ilyushin-76 é capaz de transportar de 20 a 60 toneladas de carga. Além disso, pode acomodar até 145 soldados com armas pessoais.