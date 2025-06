Ataques de Israel em Gaza matam pelo menos 70 palestinos

Pelo menos 70 palestinos morreram nesta sexta-feira, 20, em ataques de Israel contra diversas regiões da Faixa de Gaza, informaram o Ministério da Saúde e a Defesa Civil do território palestino.

Na Cidade de Gaza, pelo menos 13 pessoas morreram, incluindo duas crianças, em bombardeios israelenses que atingiram diferentes pontos, entre eles uma casa no bairro de Al Tuffah, uma multidão que se reunia perto do cemitério Sheikh Radwan e outro grupo de pessoas que estava perto do hospital Al Hilu.

No centro do enclave, as forças israelenses mataram pelo menos 12 pessoas após um ataque contra uma casa no oeste de Deir al Balah.

Além disso, outros 25 habitantes de Gaza morreram e mais de cem ficaram feridos após disparos das Forças de Defesa de Israel (FDI) enquanto esperavam para acessar um ponto de distribuição de ajuda humanitária da Fundação Humanitária para Gaza, instalado perto do corredor de Netzarim.

No sul, os bombardeios israelenses mataram outras 20 pessoas, 11 delas enquanto esperavam perto de outro ponto de distribuição da Fundação instalado na cidade de Rafah.

Desde o final de maio, quando a Fundação Humanitária para Gaza começou a operar para distribuir alimentos de forma limitada em zonas designadas, foram registrados repetidos ataques perto desses pontos de distribuição.

Os ataques israelenses mataram mais de 55.700 habitantes da Faixa de Gaza desde o início da ofensiva israelense, em curso há mais de 20 meses.