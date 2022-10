Ataques contra Zaporizhzhia deixam dois mortos na Ucrânia

Duas pessoas morreram e cinco estão desaparecidas após ataques contra a cidade de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, afirmou nesta quinta-feira o governador da região, que acusou a Rússia.

A cidade sob controle ucraniano fica na região de mesmo nome, que Moscou anexou, embora não tenha o controle total.

"Uma mulher morreu (no local) e outra faleceu em uma ambulância", disse o governador regional ucraniano, Oleksander Starukh.

Ao menos cinco pessoas continuam presas sob os escombros, acrescentou, antes de destacar que as operações de resgate prosseguem.

O governador afirmou que sete ataques das tropas russas atingiram edifícios.

Na semana passada, pelo menos 30 pessoas morreram em um ataque contra um comboio de carros civis perto da cidade de Zaporizhzhia, perto do limite entre as partes da região controladas pela Ucrânia e as ocupadas peça Rússia.

Russos e ucranianos trocam acusações sobre o bombardeio.

Anexação à Rússia

O presidente russo, Vladimir Putin, concluiu na quarta-feira o processo de anexação de quatro territórios ucranianos (Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia), mas o Kremlin não confirmou quais zonas geográficas de cada região serão efetivamente anexadas.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que 14 pessoas morreram nas últimas 24 horas em ataques na região de Donetsk.

