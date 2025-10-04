Mundo

Ataque russo a estação de trem na Ucrânia deixa ao menos um morto e 30 feridos

Segundo o chefe da Administração Militar Regional, Oleg Grigorov, dezenas de pessoas estavam no local no momento do ataque

Ataque da Rússia à cidade de Sumy, na Ucrânia (Handout / Serviço Ucraniano de Emergência/ AFP)

EFE
Agência de Notícias

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 17h45.

A Rússia atacou, neste sábado, 4, com drones uma estação de trem na cidade de Shostka, na região de Sumy, no noroeste da Ucrânia, e deixou ao menos um morto e 30 feridos, segundo denunciaram a Administração Militar Regional e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"O inimigo atingiu deliberadamente a infraestrutura civil, impactando um trem de passageiros que fazia a rota entre Shostka e Kiev", informou a Administração Regional em uma mensagem no Telegram.

Segundo o chefe da Administração Militar Regional, Oleg Grigorov, dezenas de pessoas estavam no local no momento do ataque e, após a primeira explosão, um drone sobrevoou a estação, impedindo os trabalhos de resgate.

Mais tarde, os russos lançaram um segundo ataque.

Segundo a Promotoria de Sumy, em um dos vagões atingidos foi encontrado o corpo de um homem de 71 anos.

Zelensky classificou na rede social X o ataque como "selvagem", e disse que, até o momento, há registro de ao menos 30 feridos.

Oito feridos foram transferidos para centros médicos; um deles está em estado grave na unidade de terapia intensiva.

Entre os feridos há três crianças de 8, 11 e 14 anos. O mais velho, um menino, está em estado de gravidade moderada.

"Os russos não podiam ignorar que estavam atacando civis. E isto é terror, que o mundo não deve ignorar. Todos os dias a Rússia tira vidas. E só a força pode detê-los", insistiu Zelensky.

Por isso, pediu à Europa e aos EUA que passem das palavras sobre novas sanções à Rússia para "ações contundentes". EFE

