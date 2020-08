As fotos de Beirute após a explosão que destruiu a capital do Líbano

Explosão deixa Beirute, capital do Líbano, com cenas de guerra

14 /14 Explosão deixa Beirute, capital do Líbano, com cenas de guerra (Anwar AMRO/AFP)

Explosão deixa Beirute, capital do Líbano, com cenas de guerra

13 /14 Explosão deixa Beirute, capital do Líbano, com cenas de guerra (ANWAR AMRO/AFP)

Explosão deixa Beirute, capital do Líbano, com cenas de guerra

6 /14 Explosão deixa Beirute, capital do Líbano, com cenas de guerra (ANWAR AMRO/AFP)

Bombeiros trabalham no resgate de feridos após grande explosão em Beirute, capital do Líbano

5 /14 Bombeiros trabalham no resgate de feridos após grande explosão em Beirute, capital do Líbano (ANWAR AMRO/AFP)

Explosão deixa Beirute, capital do Líbano, com cenas de guerra

2 /14 Explosão deixa Beirute, capital do Líbano, com cenas de guerra (ANWAR AMRO/AFP)

Explosão deixa Beirute, capital do Líbano, com cenas de guerra

1 /14 Explosão deixa Beirute, capital do Líbano, com cenas de guerra (Mohamed Azakir/Reuters)

A capital do Líbano, Beirute, está um verdadeiro cenário de guerra depois que uma explosão foi registrada na zona portuária da cidade.

Ainda não há informações oficiais sobre o número de mortos e feridos, mas em declaração a jornalistas, o ministro da Saúde do país informou que há um centenas de pessoas machucadas e uma grande quantidade de danos.

Segundo a agência Reuters, até as 14 horas desda terça, 20 horas no horário local, ao menos 10 corpos haviam sido levados para hospitais da cidade.

O ministro da Defesa convocou uma reunião de emergência para tratar do acontecimento.

Nas redes sociais, jornalistas que trabalham no Líbano afirmam que todos os hospitais da região estão precisando de doação de sangue. Além disso, relatam que as ambulâncias não estão dando conta de atender a todos os feridos.

IF YOU’RE LEBANESE PLEASE RT: every hospital in Beirut needs blood donations urgently https://t.co/it5ou4M6jn

— Joumanna Bercetche (@CNBCJou) August 4, 2020