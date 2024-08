Arma 'misteriosa' de Zelensky promete virar o jogo contra Força Aérea russa

No conflito entre Ucrânia e Rússia, uma nova arma ucraniana, batizada de "Palianytsia", foi recentemente revelada pelo presidente Volodymyr Zelensky. Trata-se de um "drone foguete" de longo alcance que, segundo o presidente ucraniano, foi usado pela primeira vez em combate nesta semana. O objetivo principal desta arma é atingir aeronaves russas ainda no solo, impedindo-as de decolar para lançar mísseis contra alvos ucranianos.

De acordo com a Forbes, a estratégia por trás do Palianytsia é conhecida como "matar o arqueiro, não as flechas", ou seja, atacar as aeronaves antes que possam representar uma ameaça. Esta abordagem já demonstrou sucesso em ataques anteriores, como o realizado em 22 de agosto na base aérea de Marinovka, onde imagens de satélite sugerem que vários bombardeiros foram destruídos ou danificados.

A arma ainda é envolta em mistério. Aparentemente, trata-se de um drone equipado com um motor turbojato, o que lhe confere uma alta velocidade, essencial para ataques rápidos e precisos. Com alcance de pelo menos 370 milhas (aproximadamente 595 km), o Palianytsia pode atingir mais de 20 bases aéreas russas. Comparado a outros drones ucranianos de longo alcance, seu alcance é menor, mas sua velocidade pode compensar essa limitação, tornando-o uma ameaça significativa para as forças russas.

A nomenclatura "drone foguete" pode causar confusão, mas é importante entender que as definições entre drones, mísseis de cruzeiro e outras armas são frequentemente nebulosas e determinadas mais pela história do que pelas especificações técnicas. O Palianytsia, com seu motor turbojato, parece estar otimizado para ataques rápidos, especialmente eficazes contra alvos móveis como aeronaves.

A Ukrainian journalist Roman Bochkala posted a video of what appears to be the testing of a jet-powered Ukrainian drone missile.

