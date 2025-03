Arábia Saudita confirma que sediará reunião entre EUA e Ucrânia na próxima semana

A Arábia Saudita confirmou nesta sexta-feira, 7, que sediará uma reunião entre os Estados Unidos e a Ucrânia na cidade costeira de Jedá na próxima semana, depois que ambos os países anunciaram que seus respectivos governos realizarão um encontro para avançar nas negociações com a Rússia.

O Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita disse em um comunicado que a cidade de Jedá sediará "a reunião programada entre os Estados Unidos e a Ucrânia", que ocorrerá na próxima semana, embora não tenha especificado a data.

Além disso, ressaltou os "esforços contínuos do reino para alcançar uma paz duradoura que ponha fim à crise ucraniana", ao mesmo tempo em que lembrou que a Arábia Saudita "deu continuidade a esses esforços nos últimos três anos, organizando muitas reuniões nesse sentido".

Ontem, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou nas redes sociais que se encontrará com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman, na segunda-feira.

“Depois disso, minha equipe permanecerá na Arábia Saudita para trabalhar com parceiros americanos. A Ucrânia está mais do que interessada na paz", disse o presidente ucraniano, após anunciar que seu governo está trabalhando com os EUA para realizar uma reunião na próxima semana para avançar nas negociações com a Rússia.

"Como dissemos ao presidente Trump, a Ucrânia está e continuará trabalhando exclusivamente de forma construtiva por uma paz rápida e duradoura", garantiu Zelensky.

Por sua vez, o enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, também expressou confiança de que o encontro será "uma boa reunião" e também um "bom sinal para os russos, porque eles também foram proativos em querer fazer algo a respeito".

Segundo a emissora de televisão americana “Fox”, a delegação dos EUA incluirá o secretário de Estado Marco Rubio, o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca Mike Waltz e o próprio Witkoff.

Os governos da Ucrânia e dos EUA retomaram o contato esta semana após a desastrosa visita de Zelensky à Casa Branca, que terminou prematuramente depois que o presidente ucraniano se envolveu em uma tensa discussão pública com Trump e seu vice-presidente, J.D. Vance.