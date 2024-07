Air France diz que pode perder R$ 1 bilhão com Olimpíadas

Serão os Jogos Olímpicos, no fim das contas, um mau negócio para a Air France-KLM? O grupo aéreo alertou nesta segunda-feira que as suas receitas seriam prejudicadas pelo evento esportivo, que estaria causando um "comportamento significativo" entre seus clientes internacionais: evitar Paris.

"A Air France-KLM antecipa nesta fase um impacto negativo nas suas receitas unitárias entre 160 e 180 milhões de euros para o período de junho a agosto", em plena época de alta temporada, afirmou a empresa franco-holandesa num comunicado. (Na cotação atual, o valor estimado do prejuízo equivale a entre R$ 952 milhões e R$ 1 bilhão.)

Esta “pressão sobre as receitas unitárias” tem sido notada tanto pela Air France como pela companhia aérea de baixo custo do grupo, a Transavia. Segundo o comunicado, o efeito é "atribuível" aos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

"O tráfego de e para a capital francesa é inferior ao esperado de e para outras grandes cidades europeias", disse a companhia.

Além de "um comportamento significativo de evitar Paris" por parte dos viajantes estrangeiros, a Air France-KLM nota que "os volumes de viagens de Paris para outros destinos também são inferiores à média habitual para o período junho-agosto".

Para o grupo, "os residentes franceses parecem estar adiando as férias para depois do final das Olimpíadas ou considerando opções alternativas de viagem".

Apesar deste alerta sobre os resultados, a Air France-KLM garantiu que "este evento não tem nesta fase qualquer impacto nas perspectivas do grupo em termos de capacidade", número de lugares e serviços oferecidos aos seus clientes.

O grupo também disse que "os volumes de viagens de e para França deverão se normalizar após as Olimpíadas, com níveis encorajadores de demanda registrados para o final de agosto e setembro".

Indicadores de turismo

Estas projeções são consistentes com as do Observatório Económico do Turismo de Paris, que previu recentemente para julho uma queda de 14,8% nas chegadas internacionais em relação a 2023, e de 16,4% em relação a 2019. A taxa de reserva de hotel nos primeiros 10 dias de julho atingiu, a partir de 17 de junho, “uma média de 60%" ou "uma queda de cerca de dez pontos face ao ano passado".

"Só podemos confirmar um fenômeno de evitar Paris durante o período olímpico", disse à AFP a Federação Nacional da Aviação e dos seus Ofícios (Fnam), que representa o setor da aviação francesa.

As ações da Air France sofreram nesta segunda-feira o baque na Bolsa de Paris: caíram 3,65% às 11h50, para 7,92 euros, atingindo o seu mínimo histórico, num mercado que subiu 1,15%.

No final de abril, durante a apresentação dos resultados do primeiro trimestre, a Air France-KLM reportou "vendas de bilhetes promissoras para a temporada de verão" e confirmou os seus objetivos de um aumento de 5% na sua capacidade de assentos ao longo de um ano.

A Air France, que afirmou esperar aproveitar os holofotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos para destacar os seus serviços e a sua imagem de marca, fará esforços significativos durante o evento, do qual é um dos parceiros.

A empresa contratou centenas de trabalhadores sazonais e insistiu em cuidar do transporte dos atletas e seus equipamentos, tudo num contexto de "pico de verão" de atendimento nas suas linhas, com até 125 mil passageiros diários.

A Air France-KLM prometeu fornecer mais detalhes sobre as suas projeções de atividade para o verão europeu quando publicar os seus resultados semestrais no dia 25 de julho.

O terceiro trimestre representa um período crucial para as companhias aéreas baseadas no Hemisfério Norte. Em 2023, a Air France-KLM obteve um lucro líquido de 931 milhões de euros durante este período, quase exatamente o seu lucro anual recorde.

O alerta de segunda-feira surge num momento em que o grupo teve um início de 2024 difícil, perdendo 522 milhões de euros no primeiro trimestre devido ao aumento dos custos e às tensões geopolíticas, apesar de mais passageiros pagarem as suas passagens mais caras.

A Air France-KLM lançou um plano de poupança que inclui um "congelamento na contratação de pessoal administrativo e não operacional".