No radar: pacote nos EUA, Neoenergia e o que mais move o mercado

Hoje é o Dia D para democratas e republicanos chegarem a um entendimento sobre um novo pacote de estímulos para a maior economia do mundo. Ao menos foi o que afirmou a presidente da Câmara, Nancy Pelosi. Depois de conversas inconclusivas no início da semana, Pelosi e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, devem retomar as conversas nesta terça-feira, 20, prazo final para que ambas as partes cheguem a um acordo sobre um pacote econômico antes das eleições.

É o principal acontecimento do dia, seja qual for o desfecho.

Na segunda, Pelosi sinalizou algum otimismo, na medida em que “as diferenças continuam a se estreitar”, segundo afirmou por meio de porta-voz depois de uma conversa por telefone com o secretário do Tesouro.

No Brasil, a temporada de resultados trimestrais começa a ganhar tração com a divulgação de um representante de um dos setores que se mostram mais resilientes na economia — e, não por acaso, ganha a preferência de mais investidores: o setor elétrico. A Neoenergia, maior empresa privada do país no setor, deve revelar depois do fechamento do mercado um desempenho robusto nos últimos meses.

Outra empresa a apresentar o resultado trimestral após o pregão desta terça será a fabricante de equipamentos Romi. Ainda que a produção industrial brasileira esteja longe dos patamares pré-pandemia, a companhia chegou a apresentar aumento da receita operacional líquida de 16,8% no segundo trimestre, enquanto o Ebitda (lucro antes de juros impostos depreciação e amortização) cresceu 187,4% na comparação anual.

A CSN protocolou o pedido para a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) para sua área de mineração. No terceiro trimestre, a frente de mineração foi responsável por 42% da receita líquida total da companhia. Parte do mercado encara o IPO como positivo, tendo em vista que pode ser uma oportunidade para a companhia reduzir o nível de alavancagem.

A Vale informou, em relatório de vendas do terceiro trimestre, que a produção de finos de minério de ferro cresceu em 21,1 milhões de toneladas para 88,7 milhões de toneladas, sendo que o Sistema Norte chegou a bater recorde de produção, com 56,9 milhões de toneladas. Já a produção de pelotas totalizou 8,6 milhões de toneladas no terceiro trimestre, 21,1% acima do registrado no mesmo período do ano passado. Já as vendas de finos de minério de ferro e de pelotas totalizaram 74,2 milhões de toneladas – representando um aumento de 20,4%.

O Banrisul informou que o Plano de Desligamento Voluntário (PDV) teve a adesão de 903 funcionários, número superior ao registrado no último PDV. Parte disso se deve ao acordo coletivo firmado com entidades sindicais.