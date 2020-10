A bolsa brasileira sobe nesta terça-feira, 6, após o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, colocarem um fim à briga da semana passada e reafirmarem o compromisso com as reformas. Às 13h44, o Ibovespa, principal índice da B3, subia 0,42% para 96.481,60 pontos. Mais cedo, o índice chegou a superar mais de 1% de alta, mas novos alertas do presidente do Federal Reserve sobre a economia americana reduziram o tom positivo.

A paz entre Maia Guedes foi selada em jantar organizado por senadores na noite de segunda-feira, 5. Após o encontro, o presidente da Câmara, que havia chamado o ministro de desequilibrado, pediu desculpas, admitindo que foi “indelicado e grosseiro” e reforçou o compromisso com as pautas econômicas do governo. “A agenda de reformas não pode parar, mesmo com a eleição municipal. O teto de gastos é a primeira das nossas urgências, porque com a regulamentação do teto de gastos, a gente resolve o programa social”, afirmou.

Fed

Ainda pela manhã, os investidores estiveram atentos ao discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, em encontro anual da Associação Nacional de Economia Empresarial (NABE, na sigla em inglês). Como já esperado, Powell voltou a falar sobre a necessidade de mais estímulos fiscais para a recuperação da maior economia do mundo. Ainda assim, a fala de Powell chegou a pressionar as bolsas americanas que, pouco depois, chegaram a marcar leves perdas. Nos Estados Unidos, a presidente da Câmara Nancy Pelosi e o secretário do Tesouro Steven Mnuchin, seguem conversando sobre a viabilidade de um pacote trilionário.

“O comentário do Powell acabou pressionando as bolsas ao citar que a recuperação será fraca sem a ajuda fiscal. Enquanto isso segue a discussão e oposição dos republicanos a um pacote de ajuda maior. Vejo isso como uma pressão sobre o parlamento. O tempo corre contra a recuperação econômica”, afirma Régis Chichila, analista da Terra Investimentos.

Aéreas

As ações da Azul disparam 5,51% e figuram entre as maiores altas do Ibovespa, após a companhia informar que a taxa de ocupação em setembro foi de 80,7% em voos domésticos ante 82,1% no mesmo período do ano passado. Nos voos internacionais, a companhia também teve recuperação, passando de 72,7% em agosto para 74,6% em setembro, mas ainda segue distante dos 87,7% registrados em setembro de 2019. “Por mais que os dados mostrem uma tendência de melhora, ainda há muitas incertezas no setor, especialmente caso uma eventual segunda onda de covid-19 desencadeie novos isolamentos”, afirmam analista da Exame Research em relatório. Na esteira da recuperação da Azul, as ações da GOL sobem 6,51% e as da agência de turismo CVC, 3,94%

As ações da Sinqia sobem 2,16%, após a empresa anunciar a compra da TreeSolution por 13,3 milhões de reais. O valor da aquisição ainda pode ser acrescido em até 4,2 milhões de reais mediante o cumprimento de metas. “Com a nova aquisição, a Sinqia complementa seu portfólio e torna mais robusta sua atuação dentro do setor de software para o sistema financeiro no Brasil, com foco no segmento de câmbio, no qual já possui bastante expertise”, avalia Luis Sales, analista de empresa da Guide Investimentos, em relatório.

brMalls e Multiplan

A brMalls, que informou o mercado sobre o investimento de 9 milhões de reais na Delivery Center, de integração entre lojas físicas e virtuais, sobe 3,5%. Outra empresa de shopping centers, a Multiplan entrou com 18,6 milhões de reais na empresa e se valoriza 3% na bolsa. A Delivery Center possui 40 centrais de entregas em 17 cidades e oferece serviços a 3 mil lojistas. “O novo investimento, alavancado pela demanda deste serviço durante a presente necessidade de distanciamento social, possibilitará que a Delivery Center consolide sua presença nos centros urbanos já atendidos e acelere a expansão de suas unidades para novas cidades”, afirma a empresa em comunicado ao mercado. O investimento total na Delivery Center foi de 30 milhões.

Depois de terem subido mais de 5% na véspera, as ações da Petrobras seguem em forte alta nesta terça, subindo pouco mais de 1% e sustentando o Ibovespa. O movimento segue acompanhando a valorização do petróleo no mercado internacional, que já acumula apreciação de mais de 8% na semana.