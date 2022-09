União vende 300 imóveis com até 73% de desconto e preços a partir de R$ 12,9 mil

Até o final do mês, a Empresa Gestora de Ativos do Governo (EMGEA), que realiza a gestão de bens e direitos provenientes da União e das demais entidades da Administração Pública Federal, está disponibilizando 300 imóveis para venda direta, com descontos de até 73%, em parceria com o outlet imobiliário Resale.

São casas, apartamentos, lotes, salas e prédios comerciais distribuídos por várias regiões do país, com destaque aos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Os valores variam entre R$ 12,9 mil e R$ 1,2 milhão, e os ativos podem ser adquiridos de forma virtual pelo portal Emgea Imóveis.

Oportunidades em destaque

Uma das propriedades em destaque é um apartamento residencial localizado em Pelotas (RS), com três dormitórios, uma cozinha e uma área privativa de 499,42 m², por R$ 573.774,00, 39% abaixo do valor de mercado.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia

Outro destaque é uma casa residencial em São Paulo (SP), com uma sala, uma cozinha e uma área construída de 266,38 m², pelo total de R$ 1.140.180,00, 30% abaixo do valor de mercado.

Como comprar?

Para conferir os imóveis disponíveis e enviar uma proposta de compra, é preciso acessar o portal Emgea Imóveis e aplicar os filtros de acordo com o interesse - por região, tipo de imóvel, valor, desconto ou situação (ocupado ou desocupado).

Gostaria de aprender a investir em fundos imobiliários? Acesse aqui o curso gratuito da EXAME Academy em parceria com a B3