Preços dos imóveis na China crescem em ritmo mais lento em abril

Os preços dos imóveis na China subiram em ritmo mais lento em abril em relação a março, na medida que a demanda diminuiu após um forte primeiro trimestre, de acordo com os últimos dados divulgados pelo governo.

Valor da moradia na China

O preço de uma habitação nova aumentou em 62 cidades no mês passado em relação ao mês anterior, duas a menos do que em março, segundo uma pesquisa com 70 cidades de médio e grande porte realizada pelo Bureau Nacional de Estatísticas. Enquanto o preço de um imóvel usado subiu em 36 cidades, muito menos do que as de 57 de março.

Ano a ano, o preço do imóvel novo aumentou em 22 cidades em comparação com 18 em março, e o do usado subiu em nove cidades, uma a mais do que em março.

O preço de residências recém-construídas nas principais cidades de primeira linha subiu 0,4% no mês passado em relação ao mês anterior, um aumento de 0,1 ponto percentual em relação ao crescimento mês a mês de março.

Cidades menores

O preço de imóveis em cidades menores de segunda e terceira linha avançou 0,4% e 0,2%, respectivamente, uma queda de 0,2 ponto e 0,1 ponto percentual em relação a março.

Xangai, Hangzhou e Hefei, na província oriental de Anhui, estão implementando medidas para impulsionar o mercado imobiliário desde o mês passado, então as políticas habitacionais continuarão frouxas e terão um efeito no curto prazo. Isso ajudará os preços e o volume de transações a se recuperarem gradualmente, segundo o Instituto de Pesquisa Beike.