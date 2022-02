Preço médio do aluguel volta a acelerar em janeiro, diz FipeZap

O preço médio dos aluguéis de imóveis no país subiu 1,03% em janeiro, segundo o índice FipeZap, após permanecer praticamente estável no mês anterior (+0,02%). A variação superou a inflação registrada no período pelo IPCA (0,54%), mas ficou abaixo da alta registrada pelo IGP-M (1,82%).

É o sétimo avanço consecutivo do índice e uma nova aceleração frente às variações apuradas em julho (0,13%), agosto (0,37%), setembro (0,52%), outubro (0,57%), novembro (0,66%) e dezembro (0,80%)

No primeiro mês do ano, todas as capitais monitoradas apresentaram elevação nos preços do aluguel, com destaque para Goiânia (3,72%) e Curitiba (2,34%). Florianópolis (1,68%), Salvador (1,57%) e Recife (1,30%).

Gostaria de aprender a investir em fundos imobiliários? Acesse aqui o curso gratuito da EXAME Academy em parceria com a B3

Nos últimos 12 meses o índice teve alta de 4,71%. Comparativamente, a variação foi inferior à inflação registrada pelo IPCA/IBGE (10,38%) e pelo IGP-M/FGV (16,91%).

Entre as 11 capitais monitoradas, os maiores avanços de preço nos últimos 12 meses foram registrados em Curitiba (15,90%), Florianópolis (12,48%), Recife (11,66%) e Fortaleza (11,11%).