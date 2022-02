O imóvel está caro ou barato? Loft lança comparador de imóveis similares

Pesquisar imóveis para compra é uma tarefa que ficou facilitada já faz alguns anos com o advento de sites especializados. O avanço da tecnologia, com o aperfeiçoamento de algoritmos que sugerem apartamentos e casas semelhantes, ajudou ainda mais. Mas melhorar a experiência do usuário é uma tarefa incessante. A novidade da vez vem da Loft, uma das maiores startups do país dedicadas à jornada de compra e venda de imóveis.

A proptech, como são chamadas as startups dedicadas ao setor, acaba de lançar uma funcionalidade que verifica metragem, localização, número de vagas e de quartos do imóvel pesquisado e, a partir daí, apresenta opções com as mesmas características não só na própria plataforma como em sites concorrentes, com os respectivos valores.

A ferramenta se chama "Compara Preço" e tem como objetivo justamente munir o comprador de mais informações para que tenha condições de avaliar se o valor do imóvel desejado está em linha com o praticado no mercado, acima ou abaixo. São informações que reduzem a chamada assimetria de informação, que é uma falha de mercado.

“Quem está buscando um apartamento para comprar quer analisar item por item. Às vezes, uma característica em um imóvel pode ajudá-la a decidir a compra, como, por exemplo, um pé direito mais alto, uma banheira, uma vista livre da varanda. São muitas particularidades", disse Marcio Reis, vice-presidente de Produtos da Loft.

"Com o 'Compara Preço', permitimos que o potencial comprador faça a análise sobre o preço conforme suas preferências e sua avaliação das fotos e das características de apartamentos parecidos”, afirmou o executivo.

O site da Loft também mostra a comparação entre os valores do metro quadrado, do condomínio e do IPTU.

Levar mais informações e transparência ao mercado de imóveis é uma das prioridades estratégicas da Loft desde a sua fundação, em 2018, pelos empreendedores Florian Hagenbuch e Mate Pencz. A proptech foi avaliada em 2,9 bilhões de dólares em sua última rodada de captação, em maio de 2021, quando levantou 525 milhões de dólares.

Uma das principais iniciativas nesse sentido foi o lançamento no ano passado do Índice Especulômetro EXAME-Loft, em parceria com a EXAME, que mede a diferença entre o valor do imóvel anunciado em plataformas digitais e o valor de fechamento da transação de compra e venda, registrado em cartório, em diferentes bairros em São Paulo.

A ferramenta de precificação que serve como base para o indicador considera mais de 250.000 imóveis de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte que registraram alguma transação nos últimos dez anos.

O objetivo é levar informação para as partes envolvidas, ampliando a transparência do mercado e reduzindo a assimetria de informações. Isso permite uma negociação de valores mais prática, poupando tempo e dinheiro das partes.