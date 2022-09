Leilão judicial de imóveis tem casas de luxo, apartamentos e fazenda com lances a partir de R$ 3 mi

A leiloeira Zukerman anunciou uma série de leilões judiciais em datas variadas ao final do mês de setembro. São ofertas de casas de luxo, apartamentos, prédios comerciais e até uma fazenda, com valores abaixo da avaliação de mercado. As sessões serão realizadas de forma virtual.

Oportunidades em destaque

No dia 20 de setembro, às 11h, serão leiloados dois conjuntos comerciais na Bela Vista, na cidade de São Paulo (SP), com 518,63 m² de área útil e 5 vagas na garagem. O lance mínimo é de R$ 4,6 milhões a partir da segunda praça.

Ainda no dia 20 de setembro, às 13h, vai a leilão um prédio com uma loja e 57 apartamentos na Liberdade, em São Paulo (SP). Os lances das negociações começam a partir de R$ 48 milhões na primeira praça.

No dia 26 de setembro, às 11h, o destaque em leilão será uma casa de luxo no Condomínio Estância Marambaia, em Vinhedo (SP), com terreno de 1.600 m² e 700 m² de área construída, pelo lance mínimo de R$ 4 milhões.

Na mesma data, um sítio em Itaim, na cidade de Itu (SP), recebe propostas a partir de R$ 7,6 milhões na primeira praça. O local, com 9,68 hectares de terreno, tem diversas comodidades, como piscina, churrasqueira e playground.

No dia 28 de setembro, às 10h50, a oferta residencial em destaque será um apartamento na Cerqueira César, em São Paulo (SP), com 256,35 m² de área útil, por lances a partir de R$ 5 milhões. Caso não seja arrematado, o lote retornará à segunda praça em outubro.

Para encerrar o mês, será leiloada uma fazenda no Antigo Barra do Garças, em Cocalinho (MT), em 30 de setembro, às 14h20. A propriedade, de 35,5 mil hectares, está com lance mínimo estipulado em R$ 91 milhões na primeira praça. Caso não seja arrematada na data, ficará disponível na segunda praça em outubro.

Como participar

Para participar das negociações, os interessados devem se cadastrar no site da Zukerman, ler o edital do lote desejado e se habilitar para o leilão. Depois de habilitado, basta dar os lances no imóvel para ter a chance de arrematá-lo. O pagamento pode ser à vista ou com a apresentação de proposta de parcelamento ao juiz do caso.

