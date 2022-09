BB leiloa mais de 2 mil imóveis com até 88% de desconto e lances a partir de R$ 9 mil

O Banco do Brasil está disponibilizando 2.680 imóveis para venda direta e leilão. As ofertas, com até 88% de desconto, têm lances a partir de R$ 9 mil e chegam a R$ 25 milhões. São casas, apartamentos e lotes em todas as regiões do Brasil, com destaque aos estados de Goiás, Paraíba e Piauí. As propriedades podem ser adquiridas de forma virtual pelo site Seu Imóvel BB.

“O Banco do Brasil vende imóveis em todo o país, 100% quitados e com deságio significativo. Por isso, estas ofertas são uma excelente oportunidade para adquirir um imóvel de maneira muito vantajosa e com segurança”, comenta Rodolfo Barros, gerente executivo do Banco do Brasil.

Oportunidades em destaque

Uma das propriedades em destaque é um apartamento residencial em Valparaíso de Goiás (GO), com dois dormitórios, cozinha e área privativa de 63,72 m², ofertado por R$ 39.159, 70% abaixo do valor de mercado.

Outro imóvel é um apartamento residencial localizado na cidade de Porto Alegre (RS), com três dormitórios, cozinha e área privativa de 346,46 m², a partir de R$ 1.728.411.

Como participar

Para saber mais sobre os imóveis em oferta, basta acessar o site Seu Imóvel BB e aplicar os filtros de acordo com o interesse - região, tipo de imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado).

