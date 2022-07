Leilão de imóveis da Caixa tem descontos de até 80%; veja como participar

A Caixa realiza um leilão online, no dia 19 de julho, com imóveis disponíveis em todas as regiões do país. Os lances acontecem por meio da Fidalgo Leilões. São casas, apartamentos, terrenos, estabelecimentos comerciais, entre outros, disponíveis para serem arrebatados.

Ao todo serão comercializados 240 imóveis espalhados pelos seguintes estados: Alagoas (6); Amapá (1); Bahia (3); Ceará (9); Distrito Federal (1) Goiás (4); Maranhão (1); Minas Gerais (4); Mato Grosso do Sul (2); Mato Grosso (4); Pará (17); Paraíba (14); Pernambuco (25); Piauí (2); Paraná (43); Rio de Janeiro (21); Rio Grande do Norte (10); Rio Grande do Sul (22); Santa Catarina (7) e São Paulo (14). Os bens contam com descontos que podem chegar a 70%.

Gostaria de aprender a investir em fundos imobiliários? Acesse aqui o curso gratuito da EXAME Academy em parceria com a B3

Segundo Douglas José Fidalgo, leiloeiro oficial da Fidalgo Leilões, boa parte dos bens estão com descontos de até 80% do valor da avaliação. “Cada imóvel possui as suas condições de pagamento, financiamento, recursos próprios (à vista), FGTS, devendo ser observada na descrição do imóvel.

Destaques no Nordeste

Na cidade de Fortaleza (CE), há um apartamento disponível, em área privativa de 57,06m², com dois dormitórios, varanda, sala cozinha e uma vaga de garagem, que pode ser arrebatado a partir de R$110,2 mil. Em Marcolândia (PI), um terreno com 345m² de área está disponível a partir de R$34 mil. Outro destaque é uma casa em Salgueiro (PE), com dois quartos, sala e cozinha em 53,11m² de área privativa, com lance inicial de R$48,8 mil.

Em Imperatriz (MA), a oportunidade é para quem deseja adquirir um apartamento com 53,6m² de área privativa, três dormitórios, sala, cozinha e uma vaga de garagem, com lance mínimo de R$96,7 mil. Já em Feira de Santana (BA), uma casa está disponível por R$109,9 mil. A área total do terreno é de 126,1m², que conta com dois quartos, sala, cozinha, área de serviço e uma vaga de garagem.

Centro-Oeste

Em Dourados (MS), uma casa com 200m² de área do terreno, dois quartos, sala, cozinha e uma vaga de garagem tem lance inicial de R$130 mil. Outro destaque é uma casa em Novo Gama (GO), com 60m² de área privativa e 195m² de área do terreno, dois quartos (uma suíte), sala, cozinha, varanda e uma vaga de garagem, com lance mínimo de R$ 78,2 mil.

Já em Brasília (DF), há oportunidade para quem deseja adquirir uma casa com 60m² de área privativa, em 195m² de área de terreno, com dois quartos (uma suíte), sala, cozinha, varanda e uma vaga de garagem. O lance inicial é de R$66,4 mil.

Norte

Uma das ofertas é um apartamento em Ananindeua (PA), com 45,3m² de área privativa, dois quartos, área de serviço, sala, cozinha e uma vaga de garagem, com lance mínimo R$99 mil. Em Macapá (AP), uma casa com 54,6m² de área privativa, quarto, área de serviço, sala e cozinha está disponível. O lance inicial é de R$109,4 mil.

Sul

Em Curitiba (PR), uma casa com 34,9m² de área privativa está disponível. O imóvel conta com dois quartos, sala, cozinha e uma vaga de garagem, com valor inicial de R$129,1 mil. Outra oferta é para uma casa em área privativa de 70m² e 1000m² de terreno, com três quartos, sala, cozinha, varanda e uma vaga de garagem, em Corbélia (PR), com lance mínimo de R$43,5 mil. Em Palhoça (SC), a oportunidade é para uma casa em área privativa de 50,6m², com dois quartos, sala, cozinha e uma vaga de garagem, sendo que o lance mínimo é de R$53,3 mil. Na cidade de Porto Alegre (RS), um apartamento em 43,2m² de área privativa, com dois quartos, sala e cozinha, tem lance inicial de R$56 mil.

Sudeste

Em São Gonçalo (RJ), um apartamento com 61m² de área privativa está disponível. O espaço conta com dois quartos, sala, cozinha e uma vaga de garagem, com lance mínimo de R$191,4 mil. Em Campo Florido (MG), uma casa com área privativa de 46,9m² está disponível a partir de R$56,3 mil. A área total do terreno é de 250m² e conta com dois quartos, sala, cozinha e duas vagas de garagem. Na cidade de Poços de Caldas (MG), uma casa com 68,7m² de área privativa, em 160m² de área de terreno, com dois quartos, sala, cozinha, varanda e uma vaga de garagem pode ser adquirida com lance mínimo de R$212,1 mil.

“Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, sendo necessário efetuar cadastro no site e enviar os documentos citados no edital – anexo na própria página. Recomendamos que seja feita uma pesquisa como, por exemplo, o valor do imóvel no mercado, estado de ocupação, conservação do bem entre outros”, conclui Fidalgo.

Leilão

19 de julho – 13h (online) no site da Fidalgo Leilões