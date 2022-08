Especulação imobiliária aumenta em mais de 10 bairros na cidade de SP; veja quais

A especulação imobiliária aumentou na cidade de São Paulo. É o que revela a nova edição do Índice Especulômetro EXAME-Loft, que reúne a EXAME com a Loft, uma das principais startups dedicadas ao mercado de imóveis no país.

A especulação imobiliária não é algo totalmente negativo. Isso porque ela é medida por meio da diferença média de preço entre o valor pedido pelo proprietário e o efetivamente acertado em contrato, ou seja, existe uma oportunidade de negociação para quem deseja comprar um imóvel. A Loft analisa os valores anunciados e os fechados e registrados em cartório. No último trimestre encerrado em maio de 2022, dos bairros avaliados, 12 tiveram aumento considerável entre anunciado e transacionado.

Entre os bairros que tiveram aumento estão Aclimação (21,90%), Alto da Lapa (14,83%), Bela Vista (26,90%), Brooklin (20,64%), Campo Belo (21,34%), Chácara Klabin (16,76%), Jardim América (19,29%), Jardim Paulista (28,83%), Pinheiros (34,25%), Vila Mariana (23,43%), Vila Conceição (19,55%) e Vila Olímpia (18,50%).

Rodger Campos, gerente de dados da Loft, afirma que desde junho, nota-se uma tendência de alta no indicador do Especulômetro. Segundo ele, esse movimento ocorre sendo reflexo do aumento dos preços pedidos dos imóveis, enquanto os preços transacionados permanecem estáveis ou apresentam taxas de crescimento mais lentas quando comparadas às taxas de crescimento dos preços pedidos.

"É importante perceber que o hiato evidencia, de alguma forma, a expectativa dos proprietários de imóveis em negociações com maior ágio quando comparado a meses anteriores. O equilíbrio de mercado dependerá do poder de barganha entre comprador e vendedor ", completou Campos.

Em contrapartida, seis bairros apresentaram redução quando se analisa a especulação imobiliário. Os bairros são: Alto de Pinheiros, Jardim Paulistano, Lapa, Paraíso, Vila Madalena e Vila Romana.

Já os bairros Itaim Bibi, Moema Índios, Moema Pássaros, República e Vila Leopoldina apresentaram estabilidade. Vale destacar que os critérios para o bairro sair da tendência de "estabilidade" (ou seja, que apresente variação considerável): variação em dois períodos seguidos para a mesma direção (duas subidas, por exemplo), sendo ao menos uma superior a 5%. Ou variação superior a 10% em relação ao período anterior. Veja nas tabelas abaixo o preço do metro quatro dos bairros citados acima:

Bairro Tendência Preço do metro quadrado Aclimação Alta R$ 8.718 Alto da Lapa Alta R$ 8.929 Alto de Pinheiros Baixa R$ 9.966 Bela Vista Alta R$ 8.270 Brooklin Alta R$ 10.874 Campo Belo Alta R$ 9.709 Chácara Klabin Alta R$ 10.020 Itaim Bibi Estabilidade R$ 12.396 Jardim América Alta R$ 11.573 Jardim Paulista Alta R$ 9.376 Jardim Paulistano Baixa R$ 11.035 Lapa Baixa R$ 9.295 Moema Índios Estabilidade R$ 8.084 Moema Pássaros Estabilidade R$ 10.103 Paraíso Baixa R$ 9.218 Pinheiros Alta R$ 9.784 República Estabilidade R$ 6.692 Vila Leopoldina Estabilidade R$ 9.325 Vila Madalena Baixa R$ 10.358 Vila Mariana Alta R$ 8.532 Vila Nova Conceição Alta R$ 15.870 Vila Olímpia Alta R$ 11.843 Vila Romana Baixa R$ 9.390

Ao analisar o comportamento dos preços nos bairros da cidade de São Paulo, os dados apontam que quatro bairros tiveram aumento no trimestre analisado: Campo Belo, Chácara Klabin, Moema Pássaros e Vila Romana. Apenas um bairro apresentou tendência de queda, Moema Pássaros, cujo o metro quadrado caiu para R$ 10.103. Os demais bairros apresentaram estabilidade. Veja abaixo: