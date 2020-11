Feirão online terá imóveis com valores partir de 100.000 reais

A Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) e a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil (CBIC) irão realizar, entre os dias 20 e 28 de novembro, a Feira de Imóveis Online, evento que este ano acontecerá de forma virtual por conta da pandemia. Ao todo, serão ofertados mais de 5.000 imóveis de 50 construtoras em 150 cidades brasileiras. “O mercado imobiliário já vinha mudando, mas a pandemia nos mostrou que digitalização é questão de sobrevivência para as empresas”, diz José Carlos Martins, presidente da CBIC.

Imóveis de até 1,5 milhão de reais

Segundo os organizadores, serão ofertados imóveis com valores entre 100.000 reais e 1,5 milhão de reais. O público esperado é tanto de consumidores de baixa renda atraídos por empreendimentos do Programa Casa Verde e Amarela, quanto de compradores que procuram casas ou apartamentos maiores para morar ou investir. “Uma das vantagens da Feira de Imóveis Online será a disposição das incorporadoras em disputar clientes num ambiente virtual saudável e seguro para a realização de negócios”, diz Luiz Antonio França, presidente da Abrainc.

Algumas das construtoras participantes prometem custear o Imposto sobre Transferência de Bens Imóveis (ITBI), enquanto outras afirmam que irão oferecer aos clientes benefícios com piso de qualidade superior, churrasqueira, bancada e pia na varanda. A feira contará também com a participação da Caixa Econômica Federal para acelerar o processo de análise de condições de financiamento imobiliário. A

Feira do Imóvel Online contará com atrações como o cantor Mumuzinho e o comediante Marcelo Marrom. Durante as lives, eles vão falar dos imóveis disponíveis e indicar QR Codes para que os interessados possam acessar as ofertas. A expectativa dos organizadores é de que o evento alcance 10 milhões de pessoas em todo país. Os imóveis estarão disponíveis mais próximo do evento neste link.