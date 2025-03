Como surgiu a QuintoAndar: empresa simplificou o aluguel de imóveis e extinguiu o papel de fiador

O QuintoAndar, hoje uma das principais proptechs do Brasil, nasceu da frustração de seus fundadores com a burocracia para alugar um imóvel. Em 2012, os brasileiros Gabriel Braga e André Penha estudavam MBA em Stanford, na Califórnia, quando perceberam que o processo de locação no Brasil tomava dia dos interessados, além de uma série de vai e vem de documentos, por vezes, em papel.

O próprio Braga teve dificuldades para alugar um apartamento em São Paulo por falta de um fiador, enquanto Penha, como proprietário, viu seu imóvel ficar meses parado nas mãos de uma imobiliária. A partir dessas experiências, os dois começaram a estudar soluções para o mercado imobiliário brasileiro.

Após levantar um investimento inicial de US$ 300 mil, eles fundaram oficialmente o QuintoAndar em janeiro de 2013, em Campinas (SP). O nome da empresa simboliza o objetivo de “elevar” a experiência imobiliária a um novo patamar.

Expansão e digitalização do mercado imobiliário

Nos primeiros anos, a plataforma funcionava de forma semelhante a uma imobiliária tradicional, com atendimento telefônico e visitas presenciais acompanhadas pelos próprios fundadores. Em 2014, a empresa deu um passo importante ao digitalizar o agendamento de visitas.

A primeira grande rodada de investimentos ocorreu em 2015, quando o QuintoAndar captou US$ 6 milhões e expandiu sua operação para São Paulo. No mesmo ano, a empresa lançou a assinatura digital, permitindo que a maior parte do processo de locação fosse feita online, além que os moradores pudessem somar suas rendas para aprovar a locação.

Outro diferencial foi a oferta de fotos profissionais gratuitas para os proprietários, melhorando a experiência dos usuários e aumentando o engajamento na plataforma.

O grande avanço veio em 2018, com a criação da Análise de Crédito QuintoAndar, eliminando a necessidade de fiador, seguro-fiança ou caução. A inovação atraiu inquilinos e proprietários, acelerando o crescimento da empresa.

Com novas rodadas de investimentos e um portfólio cada vez maior, o QuintoAndar atingiu o status de unicórnio e hoje é avaliado em mais de US$ 5 bilhões. A plataforma já gerencia cerca de 150 mil imóveis para locação e 60 mil para venda.

Em sua estratégia de expansão, a empresa adquiriu startups como a Noknox, focada em aplicativos para condomínios, ampliando seu portfólio de serviços.

O que começou como um projeto acadêmico se tornou uma das maiores revoluções do mercado imobiliário brasileiro, provando que a tecnologia pode transformar setores tradicionais e eliminar barreiras para consumidores e investidores.

Texto gerado por inteligência artificial a partir de reportagens de EXAME.