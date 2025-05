Do kitnet à suíte presidencial do Copa: a ascensão imobiliária de Lady Gaga

Hoje hospedada em uma luxuosa suíte presidencial no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, Lady Gaga já morou em um kitnet antes da fama. Nos anos 2000, quando ainda era conhecida como Stefani Germanotta, a cantora alugava um pequeno apartamento em Nova York, em no Lower East Side.

Segundo relatos, Gaga escreveu boa parte de The Fame, seu primeiro álbum lançado em 2008, no local.

Ela chegou a levar o jornalista e apresentador Anderson Cooper ao prédio durante uma entrevista ao "60 Minutes", em 2011. No entanto, a atual inquilina não se sentiu confortável em deixar que filmassem o apartamento.

Uma unidade no mesmo prédio que Gaga morou estava disponível para locação por US$ 2 mil mensais em março de 2021. De acordo com o site StreetEasy, onde foi colocado o anúncio, o apartamento possuía pé direito de 3 metros, uma cozinha com eletrodomésticos de aço inoxidável e piso de madeira embutido.

O upgrade de Lady Gaga

Depois que estourou em 2008, a cantora se mudou para a região de Central Park South, na qual morou em um duplex com 185 metros quadrados cujo aluguel era de US$ 22 mil. Em 2023, uma publicação do New York Post mostrou que a cobertura, que tem vista para o parque, estava de volta ao mercado imobiliário americano, desa vez por US$ 35 mil por mês.

Gaga alugou também um apartamento de seis andares em Chelsea, Nova York, por cerca de US$ 67 mil por mês, com 1.022 metros quadrados.

Em 2014, a cantora comprou um imóvel por US$ 22,5 milhões em Malibu, Los Angeles. A casa, que é sua principal residência, tem cerca de 930 metros quadrados, cinco quartos, sete banheiros, uma adega para 800 garrafas, home theater, pista de boliche com porta secreta, piscina de água salgada, jardins com vista para o mar e acomodações para seu cavalo Arabella, incluindo estábulo e picadeiro.

Em 2016, Gaga adquiriu uma outra casa, essa por US$ 5,25 milhões, em Hollywood Hills. Ela tem 622 metros quadrados, sete quartos, seis banheiros, estúdio de gravação doméstico, piscina, quadra de tênis na cobertura, estufa, duas casas de hóspedes e apartamento para funcionários. A casa é conhecida por seu estilo excêntrico e detalhes personalizados.