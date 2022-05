Construtora lança apartamento decorado no metaverso

A incorporadora paulistana Habitram lançou seu primeiro decorado no metaverso, espaço coletivo virtual que replica a realidade por meio de dispositivos digitais, uma junção de realidade virtual, realidade aumentada e a internet.

O objetivo é oferecer um ambiente imersivo e realista para que potenciais compradores do empreendimento Líbrio, localizado no bairro da Vila Mariana, na zona oeste da cidade, tenham a sensação de como é morar no imóvel. Este primeiro decorado virtual serviu, no empreendimento, como um complemento do decorado físico.

Gostaria de aprender a investir em fundos imobiliários? Acesse aqui o curso gratuito da EXAME Academy em parceria com a B3.

Quem visita o estande de vendas pode vivenciar experiências físicas no ambiente virtual ao entrar em uma sala e colocar um óculos de realidade virtual, plugado em duas TVs. Dessa forma, é possível passear pelo decorado, observando detalhes da planta, decoração e experimentando sensações de estar dentro do apartamento, e até de chuva.

As construtoras já exibem apresentações em 3D e em 360º nos estandes. A diferença é que o metaverso é mais realista, diz Tony Shayo, sócio-fundador e CEO da Habitram. "É possível olhar para cima, para baixo, dar passos e até colocar um filme na TV."

A novidade atraiu para o estande 50% mais visitas do que o empreendimento registrava anteriormente, inclusive de clientes que já haviam adquirido apartamentos. Também foram conferir o decorado curiosos, incorporadoras interessadas em lançar uma solução semelhante em seus estandes e fundos de investimento, conta o executivo.

Redução de custos

A ideia é que o decorado no metaverso substitua um dos dois decorados físicos previstos no próximo lançamento da construtora, no segundo semestre do ano, conta Shayo.

Essa estratégia irá render economia de pelo 1% dos gastos previstos para marketing, que correspondem a 4% do valor geral de vendas do empreendimento.

Ou seja, o que antes custava 1,5% do orçamento para marketing passará a custar 0,5%, calcula Shayo. "Passamos agora por um momento muito difícil do mercado, com alta de juros e explosão de custos da obra. Não estamos conseguindo repassar todos esses aumentos para os compradores. Portanto, toda redução de custos é bem-vinda."

A construtora também planeja, neste próximo lançamento, que os potenciais compradores possam passear por todo o empreendimento, e não apenas pelo decorado. "Vamos incluir ambientes como portaria, salão de festas, piscina e academia. Queremos até que a sala de imersão exale cheiros para ampliar a imersão".

O investimento para implantar a tecnologia é basicamente comprar os equipamentos para acessar o ambiente virtual, além do serviço de um desenvolvedor para construir o apartamento no metaverso.

A ideia, conta Shayo, é ir aos poucos 'enxugando' o estande de vendas. "Será que no futuro precisaremos de imagens do empreendimentos, e maquetes, no estande de vendas?", questiona.

A potencial substituição de decorados pela tecnologia também pode ter uma pegada sustentável., explica o executivo. "Após o encerramento das vendas, precisamos demolir o decorado. Vendemos os móveis em leilões, mas as paredes de drywall, pintura e objetos, como espelhos, acabam sendo descartados".

No futuro, o objetivo é levar o decorado para o site da empresa, onde será possível visitar todos os empreendimentos à venda dentro do ambiente virtual. "Se conseguirmos substituir o espaço físico, é possível ter uma economia de até 250 mil reais, incluindo projeto, decoração e manutenção do espaço".

Criada em 2012 e focada em empreendimentos de médio e alto padrão, a Habitram atingiu a cifra de R$ 700 milhões em valor geral de vendas (VGV).