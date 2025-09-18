Um brinde em ‘Vale Tudo’: Brutal Fruit estreia primeira campanha com Taís Araújo

Brutal Fruit lançou sua primeira campanha publicitária no Brasil com Taís Araújo como embaixadora. Sob o slogan “Um brinde ao seu especial”, a marca de spritzer da Ambev, introduzida no país no ano passado, busca associar-se ao gesto de autocelebração e reforçar sua presença no mercado nacional.

A narrativa parte da pergunta: “Por que é tão mais fácil celebrar as conquistas dos outros do que as nossas?”. No filme principal, Araújo divide cena com as influenciadoras Ana Fontes e Dani Junco, enquanto acompanham relatos de mulheres sobre medos, inseguranças e superações.

As histórias são encenadas por atrizes, mas inspiradas em experiências reais. O recurso dramatiza a dificuldade de reconhecer conquistas pessoais e conclui com a proposta de transformar o brinde em um gesto de valorização individual.

“Queremos chamar a atenção para o gesto de celebrar a si mesma em momentos significativos ou cotidianos. Afinal, por que é tão fácil brindar aos outros e tão raro fazermos o mesmo por nós?”, diz Thais Soares, diretora de marketing de Brutal Fruit.

A bebida faz parte da divisão Beyond Beer, área da Ambev dedicada a categorias além da cerveja e que reúne marcas como Beats, Mike’s e Guaraná Antarctica. Com 5% de teor alcoólico, combina suco de maçã, aromas de frutas cítricas e vermelhas e um toque floral, resultando em um spritzer leve e gaseificado.

Tendência internacional, os spritzers são reconhecidos pela leveza e refrescância. Originalmente, as receitas são marcadas pela adição de água com gás no coquetel, reforçando outra característica: as borbulhas.

O produto é comercializado em garrafas de vidro de 275 ml, ao preço sugerido de R$ 10,90. A marca recomenda diferentes tipos de taça como forma de ampliar a experiência de consumo.

Lançada há 20 anos na África do Sul, Brutal Fruit tornou-se líder local no segmento de prontos para beber e, de lá para cá, passou a integrar o portfólio global da Ambev, com presença em mercados como Reino Unido e China.

A chegada de Taís Araújo marca também o primeiro filme de Brutal Fruit produzido no Brasil, movimento que reforça a conexão local e sinaliza a aposta da gigante de bebidas no spritzer como categoria em crescimento.

Globalmente, os chamados ready to drink (“drinques prontos para beber”) dobraram de tamanho no mundo entre 2020 e 2022, segundo a NielsenIQ. Até 2030, esse mercado deve atingir US$ 85,5 bilhões, de acordo com pesquisa da InsightAce Analytic.

A campanha, idealizada em parceria com o estúdio criativo AKQA Casa, reforça o posicionamento da marca como uma bebida criada para acompanhar momentos sofisticados, seja celebrando com as amigas, seja brindando algo relevante da trajetória pessoal.

O lançamento ocorreu no horário nobre da TV. No capítulo da novela Vale Tudo, da TV Globo, exibido no último dia 9, a personagem Raquel (interpretada por Taís Araújo) brinda com Brutal Fruit para marcar uma conquista pessoal. Logo após, o intervalo mostrou um trecho de 30 segundos do filme completo, de pouco mais de 2 minutos, que estreou nas redes sociais na mesma data.

Segundo Julia Velo, associate creative director da AKQA Casa, a percepção de que muitas mulheres deixam de comemorar suas próprias vitórias guiou o desenvolvimento da campanha. “Até mesmo mulheres incríveis, que têm trajetórias de vida cheias de méritos, deixam de celebrar o que alcançaram. Queremos ajudá-las a reconhecer o valor de suas realizações.”