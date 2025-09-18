Um brinde em ‘Vale Tudo’: Brutal Fruit estreia primeira campanha com Taís Araújo

Taís Araújo é a embaixadora da primeira campanha de Brutal Fruit no Brasil, que convida mulheres a celebrarem suas próprias conquistas (Divulgação)
Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 19h03.
Última atualização em 18 de setembro de 2025 às 19h21.
Brutal Fruit lançou sua primeira campanha publicitária no Brasil com Taís Araújo como embaixadora. Sob o slogan “Um brinde ao seu especial”, a marca de spritzer da Ambev, introduzida no país no ano passado, busca associar-se ao gesto de autocelebração e reforçar sua presença no mercado nacional.
A narrativa parte da pergunta: “Por que é tão mais fácil celebrar as conquistas dos outros do que as nossas?”. No filme principal, Araújo divide cena com as influenciadoras Ana Fontes e Dani Junco, enquanto acompanham relatos de mulheres sobre medos, inseguranças e superações.
As histórias são encenadas por atrizes, mas inspiradas em experiências reais. O recurso dramatiza a dificuldade de reconhecer conquistas pessoais e conclui com a proposta de transformar o brinde em um gesto de valorização individual.
“Queremos chamar a atenção para o gesto de celebrar a si mesma em momentos significativos ou cotidianos. Afinal, por que é tão fácil brindar aos outros e tão raro fazermos o mesmo por nós?”, diz Thais Soares, diretora de marketing de Brutal Fruit.
A bebida faz parte da divisão Beyond Beer, área da Ambev dedicada a categorias além da cerveja e que reúne marcas como Beats, Mike’s e Guaraná Antarctica. Com 5% de teor alcoólico, combina suco de maçã, aromas de frutas cítricas e vermelhas e um toque floral, resultando em um spritzer leve e gaseificado.
Tendência internacional, os spritzers são reconhecidos pela leveza e refrescância. Originalmente, as receitas são marcadas pela adição de água com gás no coquetel, reforçando outra característica: as borbulhas.
O produto é comercializado em garrafas de vidro de 275 ml, ao preço sugerido de R$ 10,90. A marca recomenda diferentes tipos de taça como forma de ampliar a experiência de consumo.
Lançada há 20 anos na África do Sul, Brutal Fruit tornou-se líder local no segmento de prontos para beber e, de lá para cá, passou a integrar o portfólio global da Ambev, com presença em mercados como Reino Unido e China.
A chegada de Taís Araújo marca também o primeiro filme de Brutal Fruit produzido no Brasil, movimento que reforça a conexão local e sinaliza a aposta da gigante de bebidas no spritzer como categoria em crescimento.
Globalmente, os chamados ready to drink (“drinques prontos para beber”) dobraram de tamanho no mundo entre 2020 e 2022, segundo a NielsenIQ. Até 2030, esse mercado deve atingir US$ 85,5 bilhões, de acordo com pesquisa da InsightAce Analytic.
A campanha, idealizada em parceria com o estúdio criativo AKQA Casa, reforça o posicionamento da marca como uma bebida criada para acompanhar momentos sofisticados, seja celebrando com as amigas, seja brindando algo relevante da trajetória pessoal.
O lançamento ocorreu no horário nobre da TV. No capítulo da novela Vale Tudo, da TV Globo, exibido no último dia 9, a personagem Raquel (interpretada por Taís Araújo) brinda com Brutal Fruit para marcar uma conquista pessoal. Logo após, o intervalo mostrou um trecho de 30 segundos do filme completo, de pouco mais de 2 minutos, que estreou nas redes sociais na mesma data.
Segundo Julia Velo, associate creative director da AKQA Casa, a percepção de que muitas mulheres deixam de comemorar suas próprias vitórias guiou o desenvolvimento da campanha. “Até mesmo mulheres incríveis, que têm trajetórias de vida cheias de méritos, deixam de celebrar o que alcançaram. Queremos ajudá-las a reconhecer o valor de suas realizações.”