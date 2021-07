Maquiagem em casa: pesquisa da Avon revela hábitos na pandemia

A pandemia da covid-19 muda o hábitos em geral dos brasileiros, e não é diferente com a rotina de beleza. Para entender esse impacto nas mulheres, a Avon realizou um levantamento inédito, com 1.000 entrevistas realizadas em parceria com a consultoria Grimpa. O aborda temas como autoestima, maquiagem, cuidados com a pele, fragrâncias, e a relação emocional das consumidoras.

A pesquisa faz parte da campanha #OlhadeNovo, que marca o reposicionamento da Avon e convida a sociedade a ampliar os olhares sobre a marca, mas também sobre a beleza e as mulheres, para que todos e todas vejam as pessoas além dos seus corpos, comemorando suas trajetórias e conquistas.

Com 135 anos de história, a Avon trará aos consumidores um movimento de reinvenção ao longo do ano em produtos, comunicações e eventos.

Na pandemia, beleza significa saúde e valorização pessoal

A pesquisa #OlhadeNovo mostra que mais de 80% das respondentes disseram que produtos de beleza foram aliados em tempos de pandemia e isolamento social para aumentar a sensação de bem-estar em alguns momentos do cotidiano.

Alem disso, 60% das mulheres passaram a ficar mais em casa, o que levou a um momento de descolamento dos padrões estéticos e maior sensação de liberdade: 80% das entrevistadas afirmam que, na pandemia, a autoestima se tornou muito mais uma questão de bem-estar do que de padrões.

O dado revela um movimento voltado para o interior, valorizando a saúde (69%) e a as qualidades pessoais (24%) como fatores importantes de um novo olhar para a própria imagem.

A partir disto, 78% afirmaram que o batom vermelho é algo que uma mulher usa para ela se sentir bem, e não para chamar a atenção de outras pessoas, e 74% dizem que maquiagem colorida, brilho e perfume também podem ser usados dentro de casa.

Maquiagem

A maquiagem passou a ser usada apenas alguns dias por semana, mas melhorou o humor de 80% das mulheres.

Esses cosméticos foram aplicados de uma a duas vezes por semana em média, tanto em compromissos presenciais (32%) quanto online (22%), mas também para a mulher se sentir mais bonita (23%) ou para melhorar dias em que ela se sentia desanimada (17%). A categoria ajudou a melhorar o humor de 80% das entrevistadas.

Já os perfumes fizeram 46% das respondentes afirmar que eles as transportam para outros lugares ou fazem lembrar de momentos felizes.

Cuidados para a pele

Os cuidados com a pele do rosto e do corpo foram o foco: especialmente entre as mulheres que passaram a ficar mais tempo em casa (41%), houve maior compra desses itens, com o intuito de cuidar mais de si mesma (34%) ou testar produtos que viram nas redes sociais (28%) – sendo que o e-commerce se tornou o principal canal de compras para 67% das consumidoras.

O uso das máscaras de proteção contra a covid-19 também transformou os hábitos de cuidados com a face de 6 em cada 10 mulheres. Sendo que 35% passaram a usar produtos para proteger a pele, 33% focaram mais na maquiagem dos olhos e 21% trocaram o batom pelos produtos de hidratação dos lábios.

Futuro

Pensando no futuro, quando a pandemia estiver controlada, as participantes da pesquisa #OlhadeNovo também responderam algumas perguntas sobre como devem ser os hábitos de beleza quando puderem sair mais de casa: perfume (65%), batom (62%) e máscara de cílios (58%) são os itens que passarão a ser usados com mais frequência nesse novo contexto.

“A pesquisa #OlhadeNovo nos ajudou a enxergar ainda melhor o papel da Avon como aliada das mulheres brasileiras, até em momentos mais desafiadores como este que estamos vivendo. Os resultados dialogam com o reposicionamento da marca e serão traduzidos para as pessoas em novos produtos ainda mais voltados para sua beleza genuína e bem-estar", diz Viviane Pepe, Diretora de Comunicação da Avon Brasil.

Reposicionamento de marca

A pesquisa faz parte de um novo momento da marca no qual a Avon reforça os atributos de diversidade.

"A forma como nos comunicamos com elas ressaltará cada vez mais a autenticidade, a diversidade e liberdade de expressão, celebrando suas histórias individuais. Estamos em sintonia com as brasileiras e prontos para inaugurar esse novo capítulo na história da Avon”, afirma Pepe.

Metodologia da pesquisa

As entrevistas foram realizadas online entre os dias de 4 e 7 de junho de 2021. Foram realizadas 1.000 entrevistas no total com mulheres usuárias de maquiagem, perfume, skin & body care, com idade superior a 18 anos, das classes sociais A, B e C, e de toda as regiões do Brasil. As respondentes vieram do painel de consumidores internautas da Offerwise e a pesquisa possui margem de erro de 3,10 e intervalo de confiança de 95%.