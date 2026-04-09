Quais são os maiores atacarejos do Sul do Brasil e quanto eles faturam? Veja a lista

A região Sul do Brasil tem uma das disputas mais acirradas do varejo alimentar nacional. Em um mercado onde o atacarejo cresceu 8,8% em 2025, o maior índice entre todos os formatos, segundo a NielsenIQ, quatro redes sulistas figuram entre as 23 maiores do país no ranking ABAAS 2026, levantamento elaborado pela NielsenIQ com dados de faturamento de 2025.

A força do Sul no setor vem de redes que nasceram e cresceram fora dos grandes centros, mas que construíram operações de escala relevante.

O Paraná tem o maior nome: o Grupo Muffato, que faturou 20,4 bilhões de reais em 2025, emprega 24.209 pessoas e opera 121 lojas. Em Santa Catarina, o Grupo Koch lidera, com 12,9 bilhões de reais. No Rio Grande do Sul, o Stok Center aparece com 6,8 bilhões de reais.

O ranking ABAAS 2026, divulgado em março deste ano, é o retrato mais completo já feito do setor. As 24 redes associadas faturaram juntas 360 bilhões de reais em 2025, cerca de 3% do PIB nacional, com crescimento de 11% sobre o ano anterior. O Sul contribui de forma relevante para esse número, com redes que combinam capilaridade regional e preços competitivos.

Quais são os maiores atacarejos do Sul do Brasil

Irmãos Muffato (PR): 20,4 bilhões de reais (121 lojas) Grupo Pereira (nascida em SC, mas com sede fiscal em SP): 17,5 bilhões de reais (110 lojas) Grupo Koch (SC): 12,9 bilhões de reais (92 lojas) Stok Center (RS): 6,8 bilhões de reais (53 lojas) Mundialmix (SC): 2,8 bilhões de reais (34 lojas)

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