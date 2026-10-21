Burger King lança glosses com Franciny Ehlke; combo custa R$ 72

O Burger King lança nesta quarta-feira, 21, uma coleção de glosses em parceria com a influenciadora e empresária Franciny Ehlke. Batizados de LipShakes, os produtos são inspirados em três sabores de milk-shake da rede, Crocante, Morango e Doce de Leite, e serão vendidos em edição limitada dentro do Combo BK Fran, no valor de R$ 72.

A nova coleção dá continuidade à estratégia da rede de criar produtos e experiências que extrapolam o cardápio, nesse caso, com foco no mercado de beleza. Em conversa com a EXAME, Maria Eduarda Darme, gerente de inovações, collabs e licenciamentos do Burger King, destaca que os produtos terão embalagens-surpresa, no formato blind box, em que o consumidor só descobre qual dos três glosses recebeu ao abrir o produto.

“Já acompanhávamos a Franciny e víamos uma relação genuína dela com o nosso portfólio. A partir daí, pensamos em unir os glosses da Fran aos sabores dos nossos shakes. Foram quase dez meses de desenvolvimento, com provas, desenhos e aprovações, porque queríamos tudo perfeito: sabor, textura, cheiro, cores e uma identidade visual que gere uma boa experiência e, claro, engajamento", conta Darme.

O combo inclui um sanduíche à escolha do cliente, entre Whopper Furioso, Whopper Rodeio ou Whopper Barbecue Bacon, uma batata frita pequena, uma bebida (refrigerante ou milk-shake) e um dos glosses.

A coleção estará disponível nos restaurantes participantes enquanto durarem os estoques.

LipShakes: produtos são inspirados em três sabores de milk-shake da rede, Crocante, Morango e Doce de Leite (Divulgação)

Collabs para atrair consumidores

O Burger King mantém uma forte estratégia de aproximação com comunidades engajadas em torno de influenciadores, produtos e franquias de entretenimento. Segundo Darme, a escolha dos parceiros considera a afinidade com a marca, o perfil do público e o engajamento nas redes sociais.

No setor de beleza, a executiva cita como precedente a parceria com a Carmed, lançada em 2024. Segundo dados da empresa, a collab elevou em quase 300% os pedidos nos restaurantes e em 12% o tráfego nas lojas. "Superou em muito as nossas expectativas" conta.

A experiência reforçou o interesse em associar o BK a produtos de outras categorias, inclusive para alcançar consumidores que não frequentam habitualmente os restaurantes. Com Franciny, a marca busca uma conexão com o público da influenciadora — jovens e consumidoras do mercado de beleza.

"Entendemos que seria estratégico para a marca reforçar os seus atributos e deixar o nosso portfólio conhecido para públicos que não necessariamente comprariam na nossa marca”, diz Darme, ao comentar a experiência com os glosses.

Incentivo à recompra

Além da associação com a influenciadora, a coleção aposta no apelo dos itens colecionáveis. Como as embalagens não revelam previamente qual gloss está dentro, o consumidor pode receber qualquer uma das três versões.

De acordo com a executiva, o BK busca incentivar o compartilhamento de vídeos de abertura dos produtos nas redes sociais e estimular novas compras para completar a coleção.

"É um item que você tem três sabores e a nossa expectativa é que os consumidores completem essa coleção."

O preço do combo também faz parte da estratégia. Segundo a executiva, a oferta foi pensada para ter um valor percebido mais alto ao combinar a refeição com um cosmético exclusivo.

Novas collabs no radar

A companhia pretende manter a estratégia de colaborações nos próximos meses. Darme citou lançamentos relacionados a Dragon Ball, Toy Story e Hello Kitty e afirmou que novas parcerias estão previstas para o fim de 2026 e para 2027.

A escolha da influenciadora também tem um componente de expansão de público. Criadora da linha de maquiagens FRAN em 2021, Franciny conta que esta é a primeira colaboração da marca de beleza com outra empresa. Para ela, a associação com o Burger King pode ampliar o alcance dos cosméticos entre consumidores que ainda não conhecem a marca.

“Eu enxergo o Burger King como uma marca global, extremamente conhecida. Acho que essa parceria traz a FRAN para outro patamar e para um público que ainda não conhece nossos produtos”, diz a influenciadora.