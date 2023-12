Você pode receber de volta até 3,3% do que ganhou em 2023; entenda como

Já imaginou começar o ano de 2024 sabendo que irá receber um Pix da Receita Federal?

Pois é, isso é possível graças a um investimento que permite “tirar das garras do Leão” até 12% do que você ganha, possibilitando uma “restituição turbinada” do seu Imposto de Renda.

O investimento em questão aqui é a previdência privada.

Trata-se de um produto muito conhecido no mercado, mas muitos investidores ainda possuem dúvidas como:

Qual plano previdenciário escolher, PGBL ou VGBL;

Qual regime de tributação compensa mais, progessivo ou regressivo;

Quais os melhores produtos para investir e quais evitar.

Quem ganha mais de R$ 2.640 por mês e opta por não investir em previdência “pode estar deixando um dinheiro valioso na mesa” todos os anos, segundo o analista especializado em fundos de investimentos da Empiricus Research, Bruno Mérola.

Isso porque é possível abater parte do que você investe (até 12%) da base de cálculo do IR, assim como é possível fazer com gastos com saúde e educação. Só que, nesse caso, estamos falando de um dinheiro que continua sendo seu.

Sai agora qual o melhor plano da previdência para se livrar em até 12% das ‘garras do leão’

Dentro da previdência privada existem dois tipos de plano, o PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) e o VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre).

As principais diferenças entre os dois planos estão na forma da incidência do imposto de renda e nas vantagens oferecidas por ambos.

Enquanto no plano PGBL é possível deduzir parte do valor investido do Imposto de Renda, no VGBL isso não é possível. Em contrapartida, no VGBL, o IR incide apenas sobre os rendimentos, enquanto no PGBL sobre o valor total.

Além disso, existem também duas opções de regime de tributação: o progressivo (varia conforme o valor) e o regressivo (varia conforme o prazo).

Na visão do especialista Bruno Mérola, o plano PGBL Regressivo é “o melhor dos dois mundos”, e a opção mais indicada para quem faz a declaração completa do IR.

Isso porque é possível conseguir a dedução fiscal de até 12% de tudo o que você ganha. Para quem ganha mais de R$ 5.000 por mês, por exemplo, já está na alíquota máxima do IR, de 27,5%.

Ou seja, seria possível isentar 12% da renda que paga 27,5% de Imposto, recuperando, via restituição de IR, até 3,3% de tudo o que você ganhou no ano.

Ao isentar parte da renda, ainda é possível trocar essa alíquota por um imposto de 10% daqui a muitos anos.

Ou seja, além de pagar menos Imposto, o investidor de previdência pode “adiar” o pagamento e deixar o dinheiro rendendo no longo prazo.

Tá, mas vamos exemplificar…

Imagine uma pessoa que ganha por ano R$ 100 mil bruto (cerca de R$ 8.300 por mês) e trabalha de acordo com o regime CLT.

No modelo simplificado essa pessoa teria uma dedução de aproximadamente 16,7%.

Já na declaração completa, ela sai “de cara” com a dedução da contribuição do INSS (R$ 7.708) ao longo do ano, o que corresponde a 7,7% dos R$ 100 mil.

Nessa simulação, vamos considerar que essa pessoa não tem dependentes e nem teve gastos com saúde.

Investindo a partir de R$ 9 mil em um plano previdenciário PGBL, isso já faria com que o modelo de declaração completa fosse o mais adequado, somando os mesmos 16,7% do modelo simplificado.

Veja:

O ideal é que você invista até o limite da regulação, 12% da renda tributável em PGBL. Nesse exemplo, é possível perceber que essa pessoa teria uma economia de R$ 812 por ano em relação ao modelo simplificado, pagando assim menos impostos.

Agora, um detalhe importante para saber sobre o benefício: para obtê-lo na próxima declaração de IR, é preciso investir em um plano PGBL ainda este ano.

Troque uma alíquota de 27,5% por uma de 10% em 2024

Além disso, uma outra vantagem para quem investe no plano PGBL regressivo é a possibilidade de trocar a alíquota de 27,5% cobrada pela Receita Federal por uma de 10%.

Calma, vou explicar melhor.

Ao escolher o plano PGBL com modelo de tributação regressivo, após 10 anos investindo na previdência, o investidor consegue obter uma alíquota de 10%.

Agora você deve estar se perguntando: ta, mas como é possível realizar essa troca?

Imagine que a pessoa que ganha R$ 100 mil por ano, dentro de um regime CLT, tem retido na sua folha de pagamento 27,5% de Imposto de Renda.

Caso esse indivíduo invista no modelo previdenciário citado acima, parte do valor sobre o qual incide a alíquota máxima fica isento em um primeiro momento. E, se deixar no PGBL por mais de 10 anos, só vai pagar 10% na hora do resgate…

E as vantagens não param por aí…

Receba um ‘pix’ da Receita Federal com um ‘restituição turbinada’

Em uma rápida simulação no sistema do Imposto de Renda, é possível ver qual valor o indivíduo citado acima receberia na hora da restituição caso ele não aportasse em PGBL:

É possível ver que, na declaração simplificada, ele poderia receber uma restituição de R$ 2.125,89, o que não é nada mal.

Contudo, se ao longo do ano ele tivesse investido R$ 12 mil em previdência privada no modelo PGBL, e optado por realizar a declaração completa do IR, o resultado seria o seguinte:

Com isso, ele poderia aumentar em até 55% a sua restituição, recebendo assim “pix recheado” da Receita Federal.

Veja como acessar o Guia da Previdência Privada e garanta outros benefíciosPensando em facilitar o entendimento dos investidores sobre o investimento em previdência privada, o analista Bruno Mérola e sua equipe decidiram criar o Guia da Previdência Privada.

Neste guia, o investidor vai encontrar tudo o que precisa saber para investir nesse ativo e ter 12% da sua renda isenta de pagar IR em 2024.

Além disso, dentro do guia o analista também traz assuntos, como:

Outras vantagens de ter um plano de previdência;

Planilha financeira para calcular quanto você precisa investir;

Recomendação de 4 fundos de previdência privada que valem o seu dinheiro.

A boa notícia para você que ficou interessado no guia é que a Empiricus Research– maior casa de análise financeira independente do Brasil– está oferecendo como cortesia o acesso totalmente gratuito ao Guia da Previdência Privada.

Para acessar o guia completo é muito simples, basta clicar no link abaixo e se cadastrar. Assim que completar seu cadastro você receberá um pdf no seu email com o guia.

Lembrando: você não gasta um real sequer para obter essas informações, mas elas podem ser valiosas e te ajudar a pagar menos imposto em 2024. Então, aproveite!

