10 fundos imobiliários com maior rentabilidade em abril

Os FIIs (fundos de investimento imobiliários) apresentaram um retorno positivo no mês de abril. Segundo dados da B3, bolsa brasileira, dos 204 fundos imobiliários existentes, 70,4% fecharam no azul.

Entre os fundos de investimento imobiliário com maior rentabilidade em abril estão BTG Pactual Shoppings (BPML11), com 11,70%; o Anhanguera Educacional (FAED11), 10,28%; e o Santander Renda de Aluguéis (SARE11), com alta de 10,25 no mês no terceiro lugar.

Os 10 melhores fundos imobiliários

Abaixo estão os 10 fundos que apresentaram em abril os maiores rendimentos:

A pandemia da covid-19 impactou todas as negociações, e com os FIIs não foi diferente. Segundo dados da plataforma de controle e consolidação, Smartbrain, de março de 2020 para abril de 2022, apenas 44 fundos imobiliários (aproximadamente 37% do total negociado, 119 fundos), apresentaram bom rendimento.